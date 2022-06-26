У Росії майже визнали, що кидають на фронт школярів

Таку поправку рекомендував ухвалити Держдумі парламентський комітет оборони, повідомляють російські ЗМІ. У Держдумі пропонують дозволити службу за контрактом відразу після призову в армію.

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Поправка дозволить укладати контракти з 18-річними відразу після закінчення середньої школи. Наразі укласти контракт пропонується після трьох місяців служби.

Комітет Держдуми запропонував розглянути поправки про службу за контрактом одразу після призову до армії вже 28 червня. Нові поправки передбачають зниження освітнього цензу, а відтак і віку новобранців-контрактників.

Як пишуть російські ЗМІ, спершу поправка дозволяла не лише набирати контрактників із випускників шкіл, а й відправляти їх у бій лише через місяць після укладання контракту.

Таку версію законопроєкту було опубліковано на початку червня, але вона майже відразу зникла із сайту Держдуми. Цілком ймовірно, що Росія навмисно приховує інформацію, що відправляє на фронт дітей.

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Також тамтешні ЗМІ інформують, що кількість призовників, які направляються до російських військ безпосередньо після закінчення навчання в школі, не перевищувала 5%. Новий законопроєкт дозволить рекрутувати їх за контрактом.

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Російське керівництво досі не оголосило війну Україні, а прикривається так званою "спецоперацією". Саме через це у Росії не оголошено загальну мобілізацію, а натомість тривають приховані заходи.

Наприкінці травня у Росії фактично дозволити воювати пенсіонерами. Російський диктатор Володимир Путін зняв обмеження за віком для контрактників.

Щодо втрат Росії у війні проти України, то зранку 26 червня Генштаб ЗСУ оновив орієнтовні дані. Відповідно до них, в Україні вже загинуло близько 34 850 російських військових. Тільки за одну добу було ліквідовано 150 російських вбивць.

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