Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував загибель на Донбасі українського військового. Міністр запевнив, що агресія бойовиків не залишиться безкарною. Кулеба говоритиме про вбивство окупантами бійця ЗСУ на зустрічах у Бухаресті.

Дмитро Кулеба вирушає з візитом у Румунію. Там, зокрема, розповість своїм колегам про російську агресію на Донбасі та вбивство українського захисника. Про це міністр повідомив у фейсбуці.

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Підступне вбивство українського воїна, кожна смерть та поранення не залишаться безкарними,

– запевнив Кулеба.

За його словами, для досягнення цієї мети МЗС працює з міжнародними партнерами. Дипломати якісно робили, роблять і робитимуть свою роботу з протидії агресії РФ.

Днями міністр говоритиме про вбивство українського військового та безпекову ситуацію на сході України на зустрічах у Бухаресті. Зокрема, з його румунським колегою Богданом Ауреску, з прем’єр-міністром Людовіком Орбаном, а також у виступі перед усіма румунськими послами за кордоном.

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