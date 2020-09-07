Жодна смерть не залишиться безкарною, – Кулеба прокоментував загибель бійця на Донбасі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував загибель на Донбасі українського військового. Міністр запевнив, що агресія бойовиків не залишиться безкарною. Кулеба говоритиме про вбивство окупантами бійця ЗСУ на зустрічах у Бухаресті.
Дмитро Кулеба вирушає з візитом у Румунію. Там, зокрема, розповість своїм колегам про російську агресію на Донбасі та вбивство українського захисника. Про це міністр повідомив у фейсбуці.
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Підступне вбивство українського воїна, кожна смерть та поранення не залишаться безкарними,
– запевнив Кулеба.
За його словами, для досягнення цієї мети МЗС працює з міжнародними партнерами. Дипломати якісно робили, роблять і робитимуть свою роботу з протидії агресії РФ.
Днями міністр говоритиме про вбивство українського військового та безпекову ситуацію на сході України на зустрічах у Бухаресті. Зокрема, з його румунським колегою Богданом Ауреску, з прем’єр-міністром Людовіком Орбаном, а також у виступі перед усіма румунськими послами за кордоном.
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Загибель українського воїна на Донбасі: що відомо
- Внаслідок цинічного обстрілу бойовиками 6 вересня на Донбасі загинув військовий ЗСУ.
- Найімовірніше, трагедія сталася неподалік Причепилівки, що на Луганщині.
- За словами українських військових, тут бойовики вдарили зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил.
- Згодом стало відомо, що загиблий – Тарас Кубійович. Він є уродженцем села Вільхівці, що на Прикарпатті.