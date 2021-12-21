Руководство Германии признало, что "Северный поток-2" был политической ошибкой. В то же время против России нужно ввести еще больше санкций прямо сейчас.

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На Германию давят другие страны

Новый канцлер Германии Олаф Шольц оказался перед сложнейшим выбором.

Он может запустить "Северный поток-2" и получить большое количество врагов, а значит и колоссальное давление от западных партнеров, или не запустить и навсегда связать себе руки давлением от Владимира Путина, который и дальше будет держать всю Европу в газовом плену.



Олаф Шольц должен выбирать / Фото Getty Images

Прямо сейчас не только Украина, но и США и даже соседи Германии по Европе давят на Шольца, требуя от него использовать газовый проект как дубинку против Путина.

Например, американский сенатор республиканец Тед Круз все же добился своего и уже до 14 января Конгресс проголосует за законопроект, который вводит жесткие санкции против "Северного потока-2".

Для Круза это победа, ведь он несколько месяцев блокировал назначение чиновников в администрацию Джо Байдена, требуя этого голосования.

Вся проблема для Байдена, который в июле подписал с Ангелой Меркель сделку по "Северному потоку-2", заключается в том, что не только республиканцы выступают за новые санкции против, но и часть демократов.

Это значит, что большинство голосов собрать будет не так уж и сложно.

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И хотя Германия просит не вводить новых санкций, они все же решили пойти на опережение Конгресса.

"Северный поток-2" – геополитическая ошибка

Если ранее, 17 декабря, Шольц заявлял, что смешивать воедино ситуацию в Украине и российский проект нельзя, то сейчас риторика немного изменилась.

Новый министр экономики Германии от партии "Зеленых" Роберт Хабек заявил, что "Северный поток-2" – это геополитическая ошибка.

По словам Хабека, все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против газопровода, а вопрос о введении его в эксплуатацию сейчас остается открытым.

Потому его следует решать именно с позиции европейского права, а не только внутри немецкого.

Но в то же время Хабек уверяет, что вопрос "Северного потока-2" и агрессия России против Украины все же взаимосвязаны. Потому Германия оставляет за собой право остановить эксплуатацию российского проекта.

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Но этим новое правительство Германии не ограничилось. Новый министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Россия просто не имеет права диктовать НАТО какие-то условия.

Об этом она сказала, посещая немецких военных, которые сейчас размещены в Литве для быстрого реагирования на вероятную агрессию России.

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По мнению Ламбрехт, все требования, которые выкатил Кремль к НАТО, имеют всего одну цель – окончательно расколоть Альянс.

Потому она заявила, что диалог, конечно, важен, но если Россия не понимает слов, а экономические санкции окажутся недостаточно действенными, НАТО должен быть готов к любому сценарию.

Конечно, можно говорить о том, что постмеркелевская Германия заняла более жесткую позицию в отношении России. Но не стоит забывать о прагматичном подходе немцев к вопросу сотрудничества с Кремлем.

Определённо, новое правительство Олафа Шольца под давлением европейских и американских партнеров идет на некоторые непопулярные для себя решения.

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Но не стоит забывать, что давят на Шольца и немецкие бизнесмены, которые вложились в "Северный поток-2".

Поэтому говорить о том, что судьба газопровода наконец решена – рано. Но это должно стать еще большим драйвером для давления со стороны Украины, США и стран Восточной Европы.