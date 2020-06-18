Обмеження через карантин впливають на виручку ресторанів, кафе та інших закладів харчування. У деяких областях України закладам дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях, однак заклади в Києві та в декількох областях працюють на винос або обслуговують тільки літні майданчиків через складну епідеміологічну ситуацію.

Найбільше заклади громадського харчування постраждали у квітні, тоді їхня виручка склала лише 26% від виручки у лютому, зазначає компанія Poster. Читайте також Які продукти найбільше подорожчали: інфографіка Після послаблення карантину, у другій половині травня закладам харчування стало легше. Свою діяльність відновили 70% закладів громадського харчування, а після відкриття літніх майданчиків середня виручка сягає 50% від докризового періоду. Скільки втратили кафе та ресторани За чотири тижні квітня-травня: Ресторан – -58%;

Бар – -61%;

Бургерна – -50%;

Кафе – -45%;

Пекарня – -49%;

Піцерія – -33%;

Фастфуд – -31%;

Суші – -27%;

Кав’ярня – -30%;

Доставка – -13%.

Скільки втратили кафе за час карантину / Інфографіка 24 каналу