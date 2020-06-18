Жорсткі умови карантину: як постраждали кафе
Обмеження через карантин впливають на виручку ресторанів, кафе та інших закладів харчування. У деяких областях України закладам дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях, однак заклади в Києві та в декількох областях працюють на винос або обслуговують тільки літні майданчиків через складну епідеміологічну ситуацію.
Найбільше заклади громадського харчування постраждали у квітні, тоді їхня виручка склала лише 26% від виручки у лютому, зазначає компанія Poster.
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Після послаблення карантину, у другій половині травня закладам харчування стало легше. Свою діяльність відновили 70% закладів громадського харчування, а після відкриття літніх майданчиків середня виручка сягає 50% від докризового періоду.
Скільки втратили кафе та ресторани
За чотири тижні квітня-травня:
- Ресторан – -58%;
- Бар – -61%;
- Бургерна – -50%;
- Кафе – -45%;
- Пекарня – -49%;
- Піцерія – -33%;
- Фастфуд – -31%;
- Суші – -27%;
- Кав’ярня – -30%;
- Доставка – -13%.
Скільки втратили кафе за час карантину / Інфографіка 24 каналу