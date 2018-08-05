Жорстоке побиття школярки однолітками та масове отруєння шаурмою – топ-5 відео тижня

31 липня в Одесі поблизу покинутого дитячого садка і школи №69 група дівчаток-підлітків жорстоко побила ровесницю.

Відповідне відео оприлюднила одеситка Катерина Гринкевич-Розкидна у Facebook .

Уся бійка супроводжувалось криками "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.На кадрах видно, як група дівчат руками і ногами б'ють беззахисну школярку, штовхнувши її на землю. Жертву лупцюють по голові, животу, часто б'ють в лице, принижують і тягають за волосся.

У побитті брали участь відразу кілька дівчат, а хлопці стояли поруч і спостерігали за тим, що відбувається. Наприкінці відеозапису підлітки витрусили вміст сумочки побитої дівчинки на землю і забрали її речі собі.

Зазначається, що більшість учасниць конфлікту є неповнолітніми, тому їм вдасться уникнути кримінальної відповідальності.

За словами дитячого психолога Марії Штупери, постраждалій дівчинці знадобитися щонайменше рік, щоб пройти реабілітацію після інциденту. Покараними будуть тільки батьки підлітків, проте символічно. Адже законом у схожих ситуаціях передбачається стягнення символічного штрафу в розмірі 51 гривні.

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