Жорстоке побиття школярки однолітками та масове отруєння шаурмою – топ-5 відео тижня
Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
В Одесі група підлітків жорстоко побила дівчинку
31 липня в Одесі поблизу покинутого дитячого садка і школи №69 група дівчаток-підлітків жорстоко побила ровесницю.
Відповідне відео оприлюднила одеситка Катерина Гринкевич-Розкидна у Facebook .
Уся бійка супроводжувалось криками "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.На кадрах видно, як група дівчат руками і ногами б'ють беззахисну школярку, штовхнувши її на землю. Жертву лупцюють по голові, животу, часто б'ють в лице, принижують і тягають за волосся.
У побитті брали участь відразу кілька дівчат, а хлопці стояли поруч і спостерігали за тим, що відбувається. Наприкінці відеозапису підлітки витрусили вміст сумочки побитої дівчинки на землю і забрали її речі собі.
Зазначається, що більшість учасниць конфлікту є неповнолітніми, тому їм вдасться уникнути кримінальної відповідальності.
За словами дитячого психолога Марії Штупери, постраждалій дівчинці знадобитися щонайменше рік, щоб пройти реабілітацію після інциденту. Покараними будуть тільки батьки підлітків, проте символічно. Адже законом у схожих ситуаціях передбачається стягнення символічного штрафу в розмірі 51 гривні.
Дивіться відео про дитячий булінг
Зазначається, що 33 випадки отруєння (з них 3 випадки серед дітей) пов'язані з вживанням шаурми біля станції метро "Дарниця". Ще 26 осіб (серед них 2 дітей) отруїлися шаурмою та сосисками в лаваші з майонезом, придбані у МАФі у кафе "Річковий порт" на Поштовій площі.
У відомстві уточнили, що з 70 постраждалих 10 осіб не госпіталізовані. Попередній діагноз постраждалих – сальмонельоз.Крім того, 11 випадків отруєння, з них 5 серед дітей, пов'язані з вживанням шаурми на Оболоні. Ще 1 випадок гострої кишкової інфекції зареєстровано у вагітної жінки після вживання шаурми, придбаної біля станції метро "Лісова".
Дивіться відео про журналістський рейд кіосками з шаурмою
У Києві вандали зупинили електричку та розмалювали її
31 липня в Києві група підлітків у масках буквально напала на міську електричку. Хлопці при цьому кидали в неї каміння, у результаті чого постраждав один пасажир. Інцидент стався між станціями "Сирець" і "Вишгородська".
Хлопці вибігли на колію, зупинили потяг та почали розмальовувати його фарбою. Постраждали і пасажири – випадкові свідки такого флешмобу. Від випарів фарби людям у вагоні стало зле.
У поліції нині вивчають відео з камер спостереження та опитують свідків, аби знайти зловмисників. Розслідують напад, як хуліганство. За скоєння такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі. У ході слідства буде встановлена сума завданих збитків.
Дивіться відео про напад підлітків на електричку
Чому Facebook масово блокує акаунти українців
Акаунти людей з проукраїнською позицією все частіше блокують у Facebook. Цікаво, що заблоковують навіть за повідомлення трирічної давнини.
Активно блокувати українців у Facebook почали з 2014 року, коли Росія захопила Крим та вдерлася на Донбас. Тоді активізувалась не лише армія терористів, а й армія так званих ботів.
Декількох десятків невдоволених користувачів достатньо, аби ваш акаунт заблокували на три дні або ж навіть на місяць. Але Марк Цукерберг заперечував причетність Росії до цього. Він пояснив, що українців блокують через так звану лексику ненависті. Хоча інколи причини вказують просто навмання, а людей все одно блокують.
Дивіться відео про причини блокування акаунтів українців
Вбивство російських журналістів в Африці: чому Кремль знову "кинув своїх"
У Росії традиційно відхрещуються від усього: і від приватної армії президента, і навіть від убитих. Мовляв, ще потрібно перевірити чи мали вони громадянство Російської Федерації.
Поїхали в Африку знімати фільм про "кишенькову армію Путіна" і не повернулися – трьох російських журналістів 31 серпня знайшли убитими.
У вівторок, 31 липня Орхан Джемаль загинув. Його разом з колегами Кирилом Радченком і Олександром Расторгуєвим знайшли вбитими у Центральноафриканській Республіці. Туди вони поїхали знімати документальний фільм про бойовиків приватної путінської військової компанії Вагнер. Планували відвідати базу, де, за даними ЗМІ, можуть перебувати російські найманці.
Журналіст Орхан Джемаль критикував російську владу за анексію Криму і окупацію Донбасу, бо бачив, що відбувається там на власні очі. Загалом, він працював ледь не у всіх гарячих точках: Південна Осетія, Афганістан, Іран, Сирія, Ліван. У Лівії отримав важке поранення, де ледь не втратив ногу. Проте це його не зупинило.
На шляху чоловіків нібито зупинили на блокпосту, а згодом їх знайшли розстріляними біля машини. Смерть журналістів підтвердили в місії ООН. А от у Росії – традиційно, ще шукають докази, чи точно це були громадяни федерації.
Дивіться відео про вбивство російських журналістів в Африці