Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у прокуратурі. Рішення скликати журі ухвалив окружний прокурор Манхеттену. Присяжні розглядатимуть не лише справу колишнього глави Білого дому, а й інші.

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Слідство вивчає мільйони сторінок податкової звітності

Журі засідатиме три дні в тиждень протягом 6 місяців. Такий крок органів прокуратури свідчить, пишуть ЗМІ, що щодо незаконності дій Трампа у бізнесі є достатня доказова база. Мовиться про мільйони сторінок податкової звітності.

Зазначимо, що слідство аналізує бізнес-справи Трампа ще до того, як він став главою Білого дому.

У чому підозрюють Трампа? Справа стосується можливих маніпуляцій щодо об'єктів нерухомості. Також слідчі вивчають, чи не отримував Трамп незаконних податкових пільг, коли занижував вартість своїх активів. Сам експрезидент будь-які правопорушення відкидає.

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Прокуратура перекваліфікувала справу на кримінальну

Раніше прокуратура перекваліфікувала справу з цивільного шахрайства на кримінальну. Подробиці щодо справи оприлюднили ще у серпні 2020 року – коли сам Трамп ще був американським президентом.