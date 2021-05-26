Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у прокуратурі. Рішення скликати журі ухвалив окружний прокурор Манхеттену. Присяжні розглядатимуть не лише справу колишнього глави Білого дому, а й інші.
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Слідство вивчає мільйони сторінок податкової звітності
Журі засідатиме три дні в тиждень протягом 6 місяців. Такий крок органів прокуратури свідчить, пишуть ЗМІ, що щодо незаконності дій Трампа у бізнесі є достатня доказова база. Мовиться про мільйони сторінок податкової звітності.
Зазначимо, що слідство аналізує бізнес-справи Трампа ще до того, як він став главою Білого дому.
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Прокуратура перекваліфікувала справу на кримінальну
Раніше прокуратура перекваліфікувала справу з цивільного шахрайства на кримінальну. Подробиці щодо справи оприлюднили ще у серпні 2020 року – коли сам Трамп ще був американським президентом.