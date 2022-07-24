Малюську та Гутцайта просять відреагувати на псевдоголову ФБУ Шевченка, який працює на росію

Український журналіст Сергій Іванов закликає СБУ, ДБР, Міністерства спорту та юстиції розслідувати діяльність Кирила Шевченка, який намагається захопити Федерацію боксу України.

За словами Іванова, Шевченко всього лиш за пару днів до повномасштабного вторгнення росії спробував зробити рейдерське захоплення ФБУ, зокрема і на користь держави-агресорки.

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У 2020 році, очолюючи Київську Федерацію боксу, він привіз до України двох "тренерів" – чеченців Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова. Чичаєв – бойовик горезвісного чеченського СОБРу, Айдаміров – заступник начальника оперативно-розшукової частини кримінальної міліції при мвс чечні. Після втручання наших спецслужб їх депортували. Але питання, навіщо Шевченко писав листи і тягнув сюди кадировських бойовиків, залишається відкритим,

– зазначив Іванов.

Це не єдиний скандал за участю Шевченка останнім часом. Зокрема, його підозрюють у незаконному зберіганні зброї в готелі "Хрещатик". За словами журналіста, Шевченкові вдалося уникнути кримінальних проваджень через заступництво мера Віталія Кличка. Міський голова та його оточення в історії з Шевченком мають свій інтерес – контролювати цілу Федерацію боксу України.

Саме тому Іванов звернувся до голів Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства спорту та Міністерства юстиції. Він вимагає розслідувати ситуацію та дати оцінку діям Кирила Шевченка.