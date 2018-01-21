Журналіст сповістив, коли на окупованому Донбасі міг відбутися свій Майдан

Зараз жодних народних протестів на Донбасі не передбачається, оскільки терористи швидко все придушать. Крім того, навіть якщо і будуть у когось такі плани, то імовірному організатору протестів загрожує не лише ув'язнення, але, можливо, і смерть. Щоправда, можливість щось змінити у жителів окупованих територій свого часу була.

Таку думку висловив відомий журналіст і блогер Денис Казанський у коментарі ресурсу "Апостроф".

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Я ще навесні 2014 року говорив про те, що відбувається зараз, писав про це у своїх блогах, які тоді вів. Все це передбачалося. Тільки щодо термінів я десь помилявся. Але я писав, що все буде розвиватися саме так. Мені сумно, тому що тоді цього ніхто не чув, а зараз це вже незворотній процес, і зробити нічого не можна. Потрібно було тоді, чотири роки тому, виходити та говорити щось. Навесні 2014 року ще було важливо, скільки людей вийде на вулиці, що вони скажуть. Зараз же ніхто нікого не питає, немає жодної навіть видимості референдумів або ще чогось,

– підкреслив він.

Відтак, на його переконання, зараз жодного народного гніву на Донбасі не передбачається, оскільки всі можливості щось зробити пройшли тоді – в 2014 році.

"Тоді потрібно було виходити на вулиці та говорити, що Донбас не погоджується з цими шахраями, що Донбас хоче залишатись у складі України. От якби тоді вийшли сотні тисяч людей і сказали, що Донбас – це Україна, то нічого цього не було б. Зараз вже неможливо так зробити, скільки б людей не вийшло", – додає представник медіа.

Як підкреслює Денис Казанський, зараз народу Донбасу навіть не дасть так звана місцева "влада" це зробити.

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"Хіба що якась стихія станеться, але мені складно собі це уявити. Адже навіть найменший протест хтось повинен організувати. А будь-який такий організатор моментально звинувачується в тому, що є "спільником фашистів". Потім його або вбивають, або просто катують і відправляють кудись у підвал, де тримають в ув'язненні. От і все. Класичний тоталітарний режим, Північна Корея в мініатюрі – у формі невизнаного псевдодержавного утворення", – констатує журналіст.