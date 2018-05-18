Журналіст, який пропонує підірвати Кримський міст, поспілкувався з Клімкіним

Журналіст Washington Examiner Том Роган заявив, що поспілкувався з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Про це журналіст, який запропонував підірвати Кримський міст, написав у Twitter.

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"Провів прекрасну бесіду з міністром Павлом Клімкіним. Він сказав, що українці підтримують мою статтю, і що Україна допоможе мені якщо Росія спробує відправити мене в Чорний дельфін. Трохи пожартували", – написав Роган.

Had a great conversation with @MFA_Ukraine minister Pavlo Klimkin just now. He said the Ukrainian people supported my piece and that Ukraine would help me if Russia tries to send me to the Black Dolphin. Some good banter. — Tom Rogan (@TomRtweets) 17 травня 2018 р.

Нагадаємо, колумніст американського видання Washington Examiner Том Роган опублікував статтю про те, що Україна просто мусить підірвати Кримський міст. На його думку, його будівництво і відкриття є обурливим посяганням на авторитет України як нації.

У публікації йдеться, що, зважаючи на урочистість та помпезність відкриття Кримського мосту, авіаудар по ньому стане вагомою відповіддю націоналістичним амбіціям Путіна.