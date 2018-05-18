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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Журналіст, який пропонує підірвати Кримський міст, поспілкувався з Клімкіним

1229 Читать новость на русском
Кримський міст
Кримський міст / most.life

Журналіст Washington Examiner Том Роган заявив, що поспілкувався з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Про це журналіст, який запропонував підірвати Кримський міст, написав у Twitter.

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"Провів прекрасну бесіду з міністром Павлом Клімкіним. Він сказав, що українці підтримують мою статтю, і що Україна допоможе мені якщо Росія спробує відправити мене в Чорний дельфін. Трохи пожартували", – написав Роган.

Нагадаємо, колумніст американського видання Washington Examiner Том Роган опублікував статтю про те, що Україна просто мусить підірвати Кримський міст. На його думку, його будівництво і відкриття є обурливим посяганням на авторитет України як нації.

У публікації йдеться, що, зважаючи на урочистість та помпезність відкриття Кримського мосту, авіаудар по ньому стане вагомою відповіддю націоналістичним амбіціям Путіна.

Теги: Новини України Кримський міст Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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