Журналіст, який пропонує підірвати Кримський міст, поспілкувався з Клімкіним
Журналіст Washington Examiner Том Роган заявив, що поспілкувався з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
Про це журналіст, який запропонував підірвати Кримський міст, написав у Twitter.
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"Провів прекрасну бесіду з міністром Павлом Клімкіним. Він сказав, що українці підтримують мою статтю, і що Україна допоможе мені якщо Росія спробує відправити мене в Чорний дельфін. Трохи пожартували", – написав Роган.
Нагадаємо, колумніст американського видання Washington Examiner Том Роган опублікував статтю про те, що Україна просто мусить підірвати Кримський міст. На його думку, його будівництво і відкриття є обурливим посяганням на авторитет України як нації.
У публікації йдеться, що, зважаючи на урочистість та помпезність відкриття Кримського мосту, авіаудар по ньому стане вагомою відповіддю націоналістичним амбіціям Путіна.