Штовхали та вибивали камеру з рук: на журналіста Михайла Ткача напали біля ресторану на Київщині

17 листопада ближче до півночі напали на журналіста Михайла Ткача. Сталося це поблизу ресторану "Тандир" у селищі Козин на Київщині.

Як розповів журналіст "Української правди", біля закладу він з командою проводили зйомку близько 23:20. Власне, біля "Тандира" того вечора помітили колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора.

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На Ткача напав охоронець

Журналісти зазначають, що поблизу закладу було багато автомобілів. Охорона одного з відвідувачів помітила, що ведеться зйомка. Відтак, почала світити дальнім світлом, а також блокувати автівку журналістів видання.

Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також завдав удар мені,

– повідомив Михайло Ткач.

На журналіста Михайла Ткача напали біля закладу "Тандир": дивіться відео

На відео, яке Михайло Ткач виклав у мережу, можна побачити кілька хвилин того вечора. На кадрах видно, як автівку журналістів блокували, а самим представникам ЗМІ перешкоджали вести свою професійну діяльність. А через хвилину кілька позашляховиків чорного кольору поїхали геть від ресторану "Тандир".

Звернімо увагу, що раніше Михайло Ткач показав київський ресторан "Бохо". Заклад продовжував працювати, коли почалася комендантська година.

Журналіст просив допомогти ідентифікувати відвідувачів