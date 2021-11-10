Журналісти викрили одразу кілька фірм-шахраїв, які пропонували працевлаштування за кордоном

Журналісти-розслідувачі "Суспільного" виявили кілька шахрайських фірм-посередників, які пропонували працевлаштування за кордоном.

За даними видання, шахрайські фірми відкрито працювали на порталах із працевлаштування. Всього за 17 тисяч гривень можна було купити легальну робочу візу і робоче місце за кордоном. Таким способом були ошукані кілька десятків українців, які заплатили і не змогли виїхати на роботу за кордон.

Одним з таких ошуканих заробітчан, який втратив свої кошти, став Віталій Ходоровський.

Я починаю набирати менеджера Ірину – телефон не відповідає. Я захожу на сайт Воркхабу – немає зв'язку з сайтом. Я думаю, можливо, якісь проблеми з інтернетом – ні. Сайт зник,

– розповідає пан Віталій.

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, держава жодним чином не контролює цей ринок.

"Система ліцензування, яка існує на сьогоднішній день в Україні, – це, звичайно, бюрократична перепона, яка жодним чином не захищає звичайних українців від шахраїв. Яка жодним чином не заважає шахраям отримувати цю ліцензію. Бо скажімо відверто, її можна купити", – зауважив він.

Наявність у посередників державних ліцензій та інших дозволів заспокоювала людей, які платили немалі гроші за працевлаштування. Проте, з'ясувалось, що частина таких фірм працювали за фіктивними документами. Деякі з фірм-шахраїв мали дійсні ліцензії – тобто навіть за допомогою юристів українці не могли виявити шахрайських намірів. Все виглядало доволі таки офіційно.

Як пояснюють експерти, річ у тім, що держустанови не завжди перевіряють фірми, яким видають ліцензії на такий вид діяльності.