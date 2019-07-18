Журналісти створили абетку українських виборів: інфографіка

До вашої уваги перше у світі видання української виборчої абетки, у якій відображена вся сутність українських парламентських виборів.

Із виборами в Україні у людей пов'зано безліч асоціацій. У когось це гречка, за яку мажоритарники скупають голоси, а у когось – політична джинса на українських каналах. Журналісти 24 каналу вирішили трохи покреативити та систематизувати народний погляд на вибори 2019 року.

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Виборча абетка / Колаж 24 каналу

Нагадаємо, що позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня 2019 року. Результати мають оголосити не пізніше двох тижнів після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019 року. Перед цим радимо уважно ознайомитися з кандидатами в народні депутати та списками партій.