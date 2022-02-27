Журналістів у Києві попросили не використовувати світло навіть для прямих включень
27 лютого 2022 , 00:22Читать новость на русском
Джерело:CNN
У Києві оголошено комендантську годину через бої з російськими окупантами. Журналістів просять бути обережними.
Про таке прохання до журналістів повідомила кореспондентка CNN під час прямого ефіру з Києва.
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Загалом у місті триває комендантська година – українська армія очікує на вторгнення ворога. Відтак у місті майже цілковита темрява через можливі бомбардування.