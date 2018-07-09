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Журналістка розповіла, як Олег Ляшко із людини Льовочкіна став людиною Ахметова

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Народний депутат України Олег Ляшко
Народний депутат України Олег Ляшко / rian.com.ua

Саме напередодні виборів 2012-го року Олег Ляшко почав взаємодіяти із Сергієм Львочкіним – одним із нинішніх керівників Опозиційного блоку і колишнім головою Адміністрації президента Віктора Януковича.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Христина Бердинських.

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Як зазначила журналістка, у 2012-му році Ляшко активно радився із Льовочкіним. "Політтехнологи екс-керівника Адміністрації Президента допомогли молодому депутату зняти відомий телевізійний ролик, у якому політик йде на боротьбу з корупцією із вилами", – зазначила Бердинських.

Спілкування між Львочкіним і Ляшко продовжилося і після революції. Коли, у 2016-му році, я готувала статтю для журналу "Новое время" про лідера Радикальної партії, він неочікуванно зізнався, що взяти до себе у список айдарівця Сергія Мельничука, у 2014-му році попросив його саме Льовочкін,
– сказала журналістка.

За її словами, постійні поїздки Ляшка у села і фото з коровами все ж таки приносять результат. А це означає, що на наступних парламентських виборах, у Ляшко є всі шанси знову зібрати свою фракцію. І схоже, він вже остаточно визначився, хто буде головним її спонсором. Це – Рінат Ахметов, найбагатша людина в Україні.

Ахметов
Український підприємець Рінат Ахметов

"Висновок із політичного минулого і сьогодення Ляшка простий – як би не склалися політичні обставини, і хто б не став президентом України, лідер Радикальної партії завжди може розраховувати на підтримку олігархів", – додала Христина Бердинських.

Відео повного випуску відеоблогу Христини Бердинських "Політична кухня" за 9 липня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Сергій Льовочкін Рінат Ахметов
Джерело: 24 канал
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