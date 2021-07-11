"Жыве Беларусь": українці на Atlas Weekend підтримали сусідів, які потерпають від диктатури

На найбільшому в західній Європі музичному фестивалі пролунали гасла "Жыве Беларусь". У такий спосіб українці вирішили підтримати білорусів, які зараз потерпають від режиму Олександра Лукашенка.

Біло-червоно-білі прапори розгорнули під час виступу білоруської групи Nizkiz на фестивалі Atlas Weekend 10 липня в Києві.

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як на початку виступу білоруського гурту невелика група людей починає скандувати гасло "Жыве Беларусь". Згодом ідею підхоплює все більше і більше людей. Частина з них навіть розгорнули біло-червоно-білі прапори, які вже стали символом боротьби за свободу у Білорусі.

Обличчя виконавців Nizkiz було важко розгледіти, але їхня реакція говорила про те, що вони були вражені перформансом. Натовп у відповідь посміхався та аплодував.

Що відомо про гурт Nizkiz

Це легендарний рок-гурт, який підтримує білорусів у боротьбі проти диктаторського режиму Олександра Лукашенка. Раніше вони випустили кліп на пісню "Правiли", присвячений протестам в Мінську. У ньому взяли участь сотні білорусів.