Зі сталі Метінвесту виготовлять новий тризуб на щит монумента "Батьківщина-Мати"

Група Метінвест Ріната Ахметова стане фінансовим партнером проєкту з реконструкції монумента "Батьківщина-Мати". Компанія вже анонсувала, що безплатно виготовить сталь для українського тризуба, що замінить радянський герб.

Проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені Віталія Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію.

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З якого металу виготовлять тризуб

Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі Метінвесту завтовшки 1,7 міліметра та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 міліметра. При цьому сам монумент "Батьківшина-Мати" зроблено зі сталі "Запоріжсталі", "Азовсталі" та ММК імені Ілліча, які входять до Групи Метінвест.

Для створення тризуба Метінвест залучив спеціалістів із кількох українських підприємств компанії. Прокат для оновленого символу виконали працівники спільного підприємства Метінвесту – комбінату "Запоріжсталь", що відновив марку сталі, з якої було виготовлено монумент. Скульптором проєкту став український митець Олексій Пергаменщик.

Метінвест виступає одним із партнерів масштабного проєкту з декомунізації монумента "Батьківщина-Мати". Ми вважаємо, що один із найголовніших символів незламності українського народу має прикрашати тризуб з високоякісної української сталі. Це символ ідентичності українців, яким ми пишаємося. Спеціально для цього проєкту ми відновили марку сталі, з якої в 1981 році створено весь монумент. А він виготовлений зі сталі "Запоріжсталі". Ми продовжуємо підтримувати українців у найскрутніші для всіх часи – допомагати армії, мирним жителям та бути опорою економіки країни,

– зазначає генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Монтаж композиції розпочнеться в липні й триватиме до 24 серпня цього року.

Проєкт реконструкції монумента реалізує Міністерство культури та інформаційної політики України, що продовжує процес декомунізації та дерусифікації в країні. Партнерами й фінансовими донорами проєкту, крім Метінвесту, виступають Монобанк, КАН Девелопмент, Нова Пошта, ПриватБанк, АТБ, Ощадбанк. Кошти для реконструкції акумулює Агенція стійкості культури (ACURE), що співпрацює зі Штабом порятунку спадщини для надання допомоги закладам та установам культури під час воєнної агресії Росії в Україні.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" провели опитування щодо долі герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати". У ньому взяли участь майже 800 тисяч українців, 85% з яких проголосували за заміну радянського герба на тризуб.