Найскладніший період, – оглядач розповів, як росіяни використали мороз на фронті

В Україні посилюються морози й це впливає на роботу дронів на фронті. Українським операторам БпЛА мінусова температура повітря ускладнює польоти. Цим російські окупанти намагаються скористатися.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів військовий оглядач Василь Пехньо, підкресливши, що ворог і восени, коли були дощі та багнюка, також шукав з цього вигоду.

Зимовий період – вкрай виснажливий для фронту

Росіяни намагаються використати негоду для того, щоб продовжити тактику інфільтрації своїм особовим складом. Адже, зі слів військового оглядача, в такий лютий мороз вкрай складно здійснювати польоти безпілотниками, аби відстежувати рух противника і уражати по ньому.

Зараз основний акцент на фронті робиться на роботу БпЛА. Варто розуміти, що є певні обставини погодних умов, за яких вони не працюють. Росіяни поклоняються культу смерті. Попри величезні втрати вони продовжують лізти, коли триває один з найскладніших періодів року,

– зазначив Пехньо.

Зимовий проміжок часу (з листопада по лютий), зі слів військового оглядача, був одним з найскладніших для фронту за всі роки повномасштабної війни. Він нагадав, що на зламі 2022 – 2023 років відбувалась виснажлива Бахмутська операція, яка у підсумку завершилась окупацією Бахмута. На зламі 2023 і 2024 років – Авдіївська операція, тоді врешті українські війська звідти відійшли. На зламі 2024 – 2025 років тривала Курська операція, фіналом якої став вихід ЗСУ з Курщини.

"А на зламі 2025 – 2026 років йде виснажлива операція у Покровську, де росіяни тиснуть на всю Покровську агломерацію в дуже складних умовах. Щоправда, сьогодні ворог не має передумов для подальшого значного просування, як, наприклад, після відходу ЗСУ з Авдіївки або після втрати Курщини, після чого розпочалися хвилі наступу росіян на Сумщині", – констатував Пехньо.

Сьогодні, з його слів, викликає більші перестороги Гуляйпільський напрямок (Запорізька область). Однак загалом ситуація на фронті попри дуже велику кількість штурмів противника (майже 200 щодня) не виглядає такою, що десь росіяни можуть спромогтися реалізувати свої стратегічні завдання.

Наприклад, в ЗМІ з'явилась інформація, що російська армія має вже новий дедлайн щодо окупації Донбасу, ворог хоче встигнути зробити це до 1 квітня. Це, як підсумував Пехньо, здійснити загарбникам буде нереально.

Які тактики застосовує противник?