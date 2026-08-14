Киян закликають оновити дані для підготовки до складної зими: яких категорій це стосується

Столична влада розпочала збір актуальної інформації про місце проживання маломобільних киян та осіб старшого віку. Ця ініціатива є частиною підготовки міста до можливих надзвичайних ситуацій у зимовий період.

Оновлені дані дозволять оперативно надати допомогу з тимчасовим переміщенням у разі тривалих відключень комунальних послуг. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда

Навіщо збирають дані про киян?

Марина Хонда наголосила, що Київ готується до ймовірних перебоїв з постачанням тепла, електроенергії та води. У зоні особливої уваги перебувають одинокі люди похилого віку, особи з інвалідністю, а також родини, які виховують дітей з інвалідністю.

Саме цим категоріям населення може знадобитися екстрена допомога з евакуацією чи тимчасовим переміщенням.

Необхідність такого кроку виникла через досвід попереднього опалювального сезону.

Минулої зими ми побачили одну важливу проблему: частина маломобільних людей фактично проживає не за адресою офіційної реєстрації. Тому в разі надзвичайної ситуації самих даних про зареєстроване місце проживання недостатньо,

– зазначила Марина Хонда.

Кому саме потрібно звертатися?

Оновити інформацію про себе просять тих містян із зазначених вразливих категорій, які наразі не отримують соціального обслуговування. Також це стосується людей, які сумніваються, що міські служби мають їхню правильну фактичну адресу.

Для актуалізації даних необхідно зателефонувати до Управління соціальної та ветеранської політики у своєму районі.

Контактні номери:

Голосіївський – (044) 257-01-34;

Дарницький – (044) 366-70-20;

Деснянський – (044) 530-16-16;

Дніпровський – (044) 512-08-07;

Оболонський – (044) 467-99-73, (044) 467-82-56;

Печерський – (044) 254-42-69, (044) 280-69-61;

Подільський – (044) 425-25-25;

Святошинський – (044) 273-44-55;

Солом'янський – (044) 207-39-00;

Шевченківський – (044) 366-58-11.

"Якщо ви вже перебуваєте під соціальним супроводом територіального центру соціального обслуговування або районного управління соціальної та ветеранської політики, повторно звертатися не потрібно", – підкреслила посадовиця.

Нагадаємо, секретар РНБО Ігор Клименко заявляв, що російські війська не відмовляться від спроб знищити енергетичну та критичну інфраструктуру України. З наближенням осінньо-зимового періоду масштаб цих загроз буде тільки зростати.