З початком осені Україна входить у новий політичний сезон. Менше ніж через 100 днів Володимир Зеленський досягне екватору свого президентства.

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Зеленський може знову балотуватись

І хоча він не оголосив офіційного рішення про балотування на другий термін, Зеленський може спробувати обратися ще 1 раз. На це вказують не лише настрої в Офісі Президента, але і остання соціологія групи "Рейтинг".

Цифри є втіхою для Володимира Зеленського: він входить у третю осінь на посаді, повернувши позитивний баланс довіри-недовіри. Тобто соціологія фіксує ту саму картину, як в перший рік правління Зеленського, коли був медовий місяць новообраного президента із суспільством.



Володимир Зеленський може балотуватись на другий термін / Фото Офісу Президента

Зараз його підтримують 50% респондентів, а не підтримують 48%, на виході – баланс плюс 2%. Так само не змінилася цифри при моделюванні першого туру виборів президента – як і в 2019 році, його би знову підтримали 31%.

Для Зеленського фактор визнання в суспільстві був і залишається головним. А тому, якщо збережеться така сама динаміка в соціології, можна прогнозувати його плани балотуватися вдруге.

Головною сюжетною лінією другого тайму першого терміну Зеленського буде тема деолігархізації, від успіху чи провалу якої і залежить рішення йти на другий термін.

На це вказує логіка політичного процесу. Зеленському, в якого немає олігархічних телеканалів, вигідно максимально послабити власників телевізійних імперій, які вливають у них сотні мільйонів доларів. А тому тема деолігархізації все гучніше буде лунати в риториці влади.

І тим очевиднішим буде розкол по лінії Зеленський – Разумков. Адже спікер парламенту публічно заявляв, що не згоден з пропозицією президента створити реєстр олігархів та визначати їх рішеннями Ради безпеки та оборони.

Разумков стає в опозицію

Разумков дистанціюється від Офісу Президента, а часом навіть переходить у опозицію до нього. В цьому немає нічого нового. В Україні у спікерів традиційно починається зіркова хвороба під куполом на вулиці Грушевського.

Олександр Мороз і Володимир Литвин намагалися використати це крісло як стартовий майданчик у виборах президента. Але не досягнули в цьому успіхів. Зараз настала черга Разумкова для випробування мідними трубами. Мета Разумкова полягає у формуванні навколо себе ядра однодумців у парламенті.

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Туди увійшли уже декілька керівників комітетів парламенту, такі як голова комітету з питань освіти Сергій Бабак чи з економічної політики Дмитро Наталуха, а також голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Інша мета – встановлення окремого каналу комунікації з кожною олігархічною групою, які гарантують доступ до телеефіру. Тому Разумков регулярно з'являється у компліментарних ефірах на телеканалах Ріната Ахметова та навіть Петра Порошенка.

Реформи об'єднали олігархів

Намір Зеленського провести деолігархізацію об'єднав проти цієї ідеї більшість олігархів. Вони перебувають у пошуку альтернативи нинішній владі, час від часу долучаючи до своїх орбіт нові обличчя.

Так, десь пів року тому постійним гостем на телеканалах Ахметова став колишній міністр фінансів та екссекретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк. А протягом вересня уже в кількох ефірах з'явився колишній прем'єр-мінстр Олексій Гончарук, який провів останні місяці у Америці на стажуванні в Атлантичній раді.



Гостем на телеканалах Ахметова став Данилюк / Фото Офісу Президента

Обидва політики, серед іншого, виступили в телеефірі з критикою ідеї деолігархізації від Зеленського. Але головного удару по сценарію деолігархізації може завдати гра в тандемі Дмитро Разумков – Арсен Аваков.

Колишній міністр внутрішніх справ, який перебував на посаді 7,5 років та здавався всесильним, влітку 2021 року без бою здав ключі від офісу на Богомольця. У відставці він відправився у подорож до Італії, де володіє нерухомістю.

Після Віктора Медведчука і глави Конституційного Суду Олександра Тупицького, безконфліктне усунення Авакова стало ще однією вдалою спецоперацією Зеленського по обмеженню потенційних ризиків, які могли би виходити від неконтрольованих центрів впливу.

Однак відхід Авакова став серйозною втратою для табору несприйняття деолігархізації. Він був надійним союзником для найбагатших українців, жоден з яких не постраждав за всі роки його управління МВС.

Аваков був союзником Разумкова у саботажі деолігархізації

Аваков не боявся навіть у присутності президента на РНБО саботувати накладення санкцій на олігархів Павла Фукса і Дмитра Фірташа. Аваков був союзником Дмитра Разумкова у саботажі деолігархізації.

Але відхід Авакова був нетривалим. Він уже активно ставить вимоги до влади через соцмережі, хоча сам був владою 7,5 років. І уже в середині вересня Аваков повернувся у публічний простір на конференції Ялтинської європейської стратегії у обіймах Володимира Гройсмана і Арсенія Яценюка.

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Найактивніше з ним обіймалися представники "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, які зовсім нещодавно звинувачували Авакова в ув'язненні Антоненка і Кузьменка по справі Шеремета. Однак дивуватися брехливості представників не варто.

Аваков знайшов спосіб помститися Зеленському

Цікаво інше – Аваков знайшов спосіб помститися Зеленському та повернувся у гру як зручний партнер олігархів. Він долучив підконтрольну Авакову омбудсменку Людмилу Денисову, яка стала торпедою проти закону про деолігархізацію, вимагаючи заблокувати ухвалення через перегляд закону у Венеціанській комісії.

Але боротьба триває. Сподівання олігархів залучити Америку на своєму боці зазнали краху після візиту Зеленського до Вашингтона.

Ідея деолігархізації не отримала жодних критичних коментарів у публічній комунікації США. Деолігархізація взагалі жодним чином не згадується у спільній заяві президентів Зеленського і Байдена. Це викликало обурення у проросійських медіа, які відсутність будь-якої реакції США сприймають як зелене світло з боку Вашингтона для Зеленського і далі проводити таку лінію за допомогою Радбезу.

Аналогічне пише у своїх коментарях та розповів особисто мені за підсумками візиту Зеленського американський лобіст та юрист Юрій Ванетік, який судиться з українським олігархом Павлом Фуксом у Каліфорнії.



У заяві Зеленського і Байдена не мовилось про деолігархізацію / Фото Офісу Президента

Він розповів мені, цитую: "Із власних джерел мені відомо про надання умовного карт-бланша від Джозефа Байдена. Україна невдовзі почне розбір на рівні закону питань з олігархатом, що лишається джерелом корупції та економічної стагнації: лібералізація ринку супроводжуватиметься поверненням контролю над стратегічно важливими індустріями, сконцентрованої у руках малої кількості осіб.

Наприклад, тут в пригоді стане світова практика примусового викупу акцій за ринковими оцінками. Ті олігархи, хто підуть на співпрацю – будуть сприйняті лояльніше. США заохочували ще більш агресивні кроки щодо викорінення корумпованих систем", кінець цитати.

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Коломойський не має причин радіти

Ну а найменше приводів радіти має Ігор Коломойський. Його багато хто помилково вважав залаштунковим ляльководом після перемоги Зеленського. У результаті Коломойський може стати головним лузером його президентства.

Адже принести скальпель Коломойського вимагають американці – його оборудки стали предметом для розслідування ФБР. Мовиться про можливе відмивання Коломойським грошей в США, в рамках чого мін'юст Америки уже подав 3 позови про конфіскацію нерухомості олігарха в штатах Огайо Техас і Кентукі.

А на підході – можливе висунення кримінального обвинувачення, після чого Коломойський стане мішенню для ФБР по всьому світу. Постать бізнесмена, як провідного члена олігархічного клубу України, робить вразливим ввесь клуб олігархів.

Він є надто токсичним і своєю постаттю отруює весь клас олігархів України, які й так не володіють бездоганною репутацією. Тож виходить, що Захід не може не підтримувати деолігархізацію, адже в такому разі буде покарано і Коломойського. І навпаки – аргументи проти деолігархізації будуть лунати як амністія Коломойського, а це для Заходу неприйнятно.

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Важливо, щоб переслідування Коломойського сталося не тільки в Америці, а в Україні. Це стане не лише прецедентом покарання, але і запорукою успішного завершення першого терміну президентства для Володимира Зеленського.