Зіркова К'яра Ферраньї зачарувала мережу сімейними фото з відпочинку
Знаменита італійська блогерка К'яра Ферраньї активно веде свої сторінки в соціальних мережах і часто ділиться з шанувальниками фотографіями зі своїм нареченим, популярним італійським репером Fedez і їхнім спільним сином Лео.
Так, Ферраньї показала фанатам світлини з відпочинку на Ібіці на своїй сторінці в Instagram.
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Крім того, італійка опублікувала кумедне відео з чотиримісячним сином Лео, на якому хлопчик вчиться плавати у басейні.
Дивіться відео з сином К'яри Ферраньї:
19 березня у К'яри Ферраниї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра публікувала його фото у соціальні мережі.
Малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр італійського дизайну середини 20-го століття.
Хто така К'яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.
Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.