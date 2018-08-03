Зіркова К'яра Ферраньї зачарувала мережу сімейними фото з відпочинку

Знаменита італійська блогерка К'яра Ферраньї активно веде свої сторінки в соціальних мережах і часто ділиться з шанувальниками фотографіями зі своїм нареченим, популярним італійським репером Fedez і їхнім спільним сином Лео.

Так, Ферраньї показала фанатам світлини з відпочинку на Ібіці на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Як виховує немовля зіркова пара Fedez і К'яра Ферраньї: фото

Крім того, італійка опублікувала кумедне відео з чотиримісячним сином Лео, на якому хлопчик вчиться плавати у басейні.

Дивіться відео з сином К'яри Ферраньї:

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 3 Сер 2018 р. о 7:08 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 3 Сер 2018 р. о 4:48 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 2 Сер 2018 р. о 8:34 PDT

Допис, поширений Fedez (@fedez) 2 Сер 2018 р. о 10:37 PDT

19 березня у К'яри Ферраниї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра публікувала його фото у соціальні мережі.



Малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр італійського дизайну середини 20-го століття.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.