Два винищувачі зіткнулись у Франції, пілоти загинули

В Лотарингії у Франції під час тренування сталося зіткнення двох військових винищувачів Rafale. Унаслідок авіакатастрофи загинули два пілоти.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у X. Макрон висловив співчуття родинам загиблих.

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Загиблими пілотами були – капітан Себастьян Мабір і лейтенант Матіс Лоренс.

"З великим сумом ми дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту літака Rafale. Нація поділяє скорботу їхніх родин та побратимів по зброї на авіабазі Сен-Дізьє 113", – ідеться у повідомленні.

Що відомо про авіатрощу

Сталося це під час тренувальних польотів на кордоні між гірським хребтом Вогезами і департаментом Мерт і Мозель.

До пошуків пілотів залучили жандармерію, пожежно-рятувальну службу, національне управління лісового господарства і національну федерацію радіоаматорів.

Літаки Rafale, які брали участь у тренувальних польотах, входили до складу 3/4 ескадрильї, яка здійснює підготовку пілотів, що перенавчаються з винищувачів Mirage на сучасні Rafale.