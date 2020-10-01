"Зізнання" Марківа – це припущення: італійський суд переслухає покази
Апеляційний суд Мілана переслухає показання Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Річ у тім, що перекладач зробив багато помилок, коли збирав свідчення.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає 24 канал.
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Перекладач, який працював над показаннями Марківа і результатами його прослуховування в камері, робив помилки. Переклади були неточними,
– наголосив він.
Так, Геращенко висловив впевненість: те, що італійська прокуратура трактувала, як нібито зізнання Марківа у вбивстві італійця є не більше, аніж припущеннями.
Він додав, що це доводить, що рішення суду першої інстанції було засновано на здогадках, припущеннях та на неправильних тлумаченнях слів нацгвардійця.
Справа Марківа: головне
- Віталій Марків – український нацгвардієць, що воював на Донбасі у 2014 році.
- Його затримали 30 червня 2017 року в Італії. Марківу закидають причетність до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова. Військовий усі звинувачення відкидає.
- У липні 2019 року нацгвардійця визнали винним і засудили до 24 років ув'язнення. Докази, наведені італійськими прокурорами, має безліч неточностей, суперечливих даних та не вказує на точну винуватість Марківа у злочині.
- Адвокати українця подали на рішення суду апеляцію. Її почали розглядати навесні 2020 року, але через епідемію COVID-19 процес перенесли на 29 вересня.
- Докази, які зібрала українська сторона є вичерпними й переконливими. За останні місяці Україна провела низку експертиз, що доводять непричетність Марківа до вбивства.