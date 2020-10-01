Апеляційний суд Мілана переслухає показання Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Річ у тім, що перекладач зробив багато помилок, коли збирав свідчення.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає 24 канал.

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Перекладач, який працював над показаннями Марківа і результатами його прослуховування в камері, робив помилки. Переклади були неточними,

– наголосив він.

Так, Геращенко висловив впевненість: те, що італійська прокуратура трактувала, як нібито зізнання Марківа у вбивстві італійця є не більше, аніж припущеннями.

Він додав, що це доводить, що рішення суду першої інстанції було засновано на здогадках, припущеннях та на неправильних тлумаченнях слів нацгвардійця.

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