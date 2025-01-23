Хакери зламали мережу представників Кадирова у регіонах РФ: що вдалося виявити, – InformNapalm

Хакерські активісти з української групи "Кібер Спротив" зламали дамп поштових листувань так званого представництва голови Чеченської Республіки в Уральському Федеральному окрузі Росії. З пошти вдалося довідатися про мережу представників Кадирова, які допомагають чеченцям уникнути кари за злочини проти росіян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

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Як Кадиров поставив своїх представників у УФО РФ

Розслідувачі наголошують, що в усіх суб'єктах та федеральних округах Росії Кадиров призначив своїх представників. Основна задекларована функція таких осіб – це "встановлення дружніх ділових відносин між Чеченською Республікою та суб'єктами РФ".

До прикладу, в місті Тюмень діє представництво голови Чечні в Уральському федеральному окрузі. Очолює його Ільясов Турпал Ахмедович, призначений на посаду указом Кадирова.

Регіон в Ільясова великий – 4 області та два автономних округи. Втім, дивує, що в посадовця аж 34 різних заступників, радників та помічників.

Ільясов та його родина є представниками Чечні в Уральському федеральному окрузі: дивіться документ

Якщо враховувати однакову кількість однакових прізвищ "Ільясов", то стає очевидним, що посадовцю треба було кудись прилаштувати свою родину. Зокрема, головою офісу Турпала Ільясова й адміністратором поштової скриньки представництва є його син Адам.

Сам Адам дуже хоче працювати в ФСБ. Як він вказав у автобіографії кандидата на службу за контрактом: "я люблю свою страну Россию и все что связанно с ней".

Син Ільясова Адам хоче піти в ФСБ: дивіться документ

Окрім того, офіс Турпалова активно друкує та роздає посвідчення своїм незліченним помічникам. Такі посвідчення дають цим людям додатковий захист і "вагу" в російській ієрархії, а також без зайвих складнощів порушувати певні правила, бути захищеним від притягнення до деяких видів відповідальності.

Посвідчення помічників Офісу Турпалова / Фото InformNapalm

Чим насправді займаються представники Кадирова в регіонах

З поштових скриньок, які зламали хакери, вдалося з'ясувати, що представники Кадирова в інших регіонах не обмежуються "культурними заходами". Вони також "відмазують" чеченців від злочинів, які ті коїли проти росіян.

Наприклад, у 2022 році в місті Курган розпочався суд над співробітником виправної колонії №2 Управління федеральної служби виконання покарань Росії по Курганській області капітаном Амаєвим Хамзатом. Йому висунули обвинувачення по статтях про насильницькі дії сексуального характеру та перевищення посадових повноважень.

Опис однієї зі статей звучить так: "Мужолозтво, лесбіянство або інші дії сексуального характеру із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування до потерпілого (потерпілої) або до інших осіб чи з використанням безпорадного стану потерпілого (потерпілої)".

Відповідно, стає зрозуміло, що саме вчиняв працівник цієї виправної колонії.

Зрештою Ільясов в жовтні 2022 року спочатку звертався в суд із клопотанням про особисту поруку щодо підозрюваного, а в березні 2023 року подав в суд звернення, в якому наполягав перекваліфікувати статті звинувачення на такі, за яким Амаєв зміг би отримати умовний термін, або достроково вийти із вʼязниці.

Справа Хамзата Амаєва, якого "відмазав" представник Кадирова: дивіться документ

Іншого свого земляка Ільясов намагався "відмазати" від звинувачення за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.



Ільясов подав клопотання до суду про захист чеченця Селімханова / Фото InformNapalm

Ще в одній справі, в березні минулого року вихідці з Чечні Іселбек Мамадякіпов та Саід Баязітов в буквальному сенсі "посадили на пляшку" росіянина Алфьорова К.О., 16.09.2002 року народження.

З отриманих документів видно, що у країні-агресорці доволі багато злочинів проти росіян вчиняють саме кадирівці. І саме для "залагодження" цих питань були створені представництва Кадирова.

Як представники Кадирова є "арбітражами" для росіян

Також кадирівці у регіонах Росії часто виступають в ролі "силової підтримки" у розв'язанні бізнес-суперечок.

Наприклад, один росіянин, на прізвище Власов, заборгував іншому росіянину, на прізвище Козирєв. Останній образився і звернувся до кадирівців за допомогою. Ті почали погрожувати Власову і його родині.

Зрештою Власов звернувся до Ільясова, наголосивши, що підготував заяву до ФСБ та у прокуратуру.



Росіяни звертаються до представників Кадирова, щоб закінчити конфлікт з чеченцями / Фото InformNapalm

Або ж інший приклад, коли росіянка Вікторія Колотухіна 2003 року народження звернулася до офісу Ільясова з проханням, щоб він провів виховну бесіду із батьком її дитини, який не бере участі в утриманні дитини, та не визнає батьківства.

Росіянка думала, що її обранцю Хасану 27 років, хоча по факту виявилося, що йому 41 і він має дружину з чотирма дітьми. Офіс Ільясова відповів, що один з помічників "передав інформацію" цьому громадянину.

З річного звіту Ільясова за 2023 рік можна виявити, що його офіс розглянув 545 випадків та скарг громадян.



Кількість звернень громадян, які розглянув офіс Ільясова / Фото InformNapalm

Водночас до офісу Ільясова звертаються і зі скаргами на образливі вислови проти Кадирова та чеченського народу. В пошті один із цих листів відмічено як важливий.



Скарги росіян щодо образ в бік чеченців / Фото InformNapalm

Як Ільясов вліз у нагородження Мільчакова з боку Чечні

Нещодавно командир спеціального загону "Ахмат", генерал-лейтенант Апті Алаудінов зустрівся із командиром ДШРГ "Русич" відомим неонацистом Алєксєєм Мільчаковим. Під час цієї зустрічі сторони намагались публічно продемонструвати нібито у Росії немає внутрішньонаціональної ворожнечі. І Мільчаков виглядав на цій зустрічі морально (якщо не фізично) зґвалтованим.

Так от, після спілкування з Алаудіновим Мільчаков отримає медаль "За заслуги перед Чеченською Республікою". Це одна з найвищих нагород Чечні.

Як випливає з листувань, Ільясову стало відомо від земляків, що Мільчакова планують нагородити медаллю. Втім, така дія явно не була належно прокомунікована з земляками з боку ініціаторів.

Щоб перевірити інформацію, Ільясов звернувся до профільного міністерства, що відповідає за нагородження – Міністерство Чечні з національної політики зовнішніх звʼязків, друку та інформації. Там йому недвозначно відповіли, що "так, таке питання розглядається, але не лізь не у свою справу".



Відповідь чеченського міністерства Ільясову / Фото InformNapalm

Вірогідно це трохи роздратувало Ільясова і він подав офіційний запит в Держдуму – до першого заступника голови комітету з питань безпеки та протидії тероризму, своєму земляку Адаму Делімханову.

Цей лист із закликом втрутитися був відправлений не тільки Делімханову. Обурений Ільясов розіслав заклик подавати такі саме звернення й іншим представникам Кадирова в Росії.