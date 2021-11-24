"Зламували" телефони, крали паролі та гроші: СБУ викрила хакерів Phoenix
Джерело:СБУ
Кіберфахівці СБУ викрили міжнародну хакерську групу. Зловмисники "зламували" телефони громадян та викрадали інформацію. Цими даними згодом і торгували.
Хакери позиціонували себе як учасники міжнародного угруповання Phoenix. Вони були "фахівцями" з дистанційного "зламування" мобільних пристроїв і збору персональних даних.
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До групи хакерів входили 5 осіб
До складу Phoenix входили 5 українців – з Харкова та Києва. Усі здобули вищу технічну освіту. Для того, аби функціонувала їхня схема, вони створили спеціальне програмне забезпечення і забезпечили собі необхідні технічні засоби.
Для того, аби "дістатись" до облікових записів користувачів, використовували "фішингові ресурси" – копії сайтів відомих виробників пристроїв Apple, Samsung та інших.
Як роздобували персональні дані:
- Користувач завантажував застосунок чи програму на псевдоофіційному сайті.
- Там він вводив пароль до облікового запису.
- Після цього зловмисники копіювали всю інформацію.
- Отпимані дані дозволяли знімати кошти з рахунку.
- Ще один метод заробітку – торгівля конфіденційною інформацією.
Хакери розблокововували викрадені телефони
Ще один спосіб заробітку хакерів – вони розблокували викрадені та загублені телефони, а потім торгували ними через підконтрольні магазини.До уваги! Такою "роботою" Phoenix займався 2 роки, збагатившись на щонайменше 200 особах.
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Правоохоронці провели 5 обшуків
Правоохоронці провели обшуки в офісах та так званих "магазинах продажу", а також у домівках хакерів. Вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності, програмне забезпечення та викрадені мобільні телефони.
Незабаром зловмисникам оголосять про підозру за незаконне втручання в роботу комп'ютерів. Тривають слідчі дії.
Дивіться фото обшуків / Фото СБУ:
Зазначимо, що раніше СБУ викрила хакерське угруповання Armageddon. Його учасники здійснили понад 5 тисяч атак на органи державної влади України.
Коротко про хакерів Armageddon:
- До угруповання входили агенти ФСБ.
- Також учасниками були колаборанти з Криму, які співпрацювали з окупантами після 2014 року.
- Хакери для атак використовували вірусні програми.
- 5 учасникам оголосили про підозру у державній зраді.