Жертвы "зачисток"

Минут пятнадцать к мальчику не могли подойти из-за продолжающихся выстрелов. Скорая и полиция не приехали.

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Позже родным не отдавали тело ребенка, требовали отказаться от претензий к правоохранительным органам. Близкие Султана в шоке, и, кажется, до сих пор не верят, что их улыбчивого мальчика больше нет.

Ужасная история гибели маленького Султана – смотрите видео, 18+

7 января 72-летний Куат Биткембаев и 63-летняя Гульзифа Кулсултанова ехали домой по улице Фурманова. Домой семейная пара не доехала, пропала в пути.

Родные нашли их только 10 января на Фурманова-Сатпаева. Три дня останки лежали в сгоревшем до тла автомобиле. В нем насчитали пятьдесят пулевых отверстий. Пожилых людей сначала расстреляли, а потом сожгли. То, что осталось от родителей, сыну отдали в одном пакете. Череп отца и немного человеческих костей.

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11 января в Талдыкоргане хоронили целую семью. Отца, мать и пятнадцатилетнюю дочь. Нурболат, Алтынай и Нурай попали под обстрел военных. С семейной фотографии с тоя смотрят добрые лица.

Жертвы режима Токаева / коллаж Наталии Садыковой

О чем молчит пропаганда

"Разве военные должны быть такими, разве они не должны защищать народ", – вопрошали собравшиеся проводить погибших в последний путь. Даже мужчины не могли сдержать слез, когда в машину грузили сразу три табыта, синий и два красных.

Эти ужасы – реалии сегодняшнего Казахстана, о которых не расскажет пропаганда. Пошатнувшийся режим ответит за жизни этих людей? Когда будут озвучены реальные данные о том, скольких убили во время таких "зачисток"?