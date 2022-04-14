Злочинне угруповання пішло на угоду з росіянами і планувало допомогти захопити Одесу

СБУ нейтралізувала потужне злочинне угруповання в Одесі. Воно пішло на співпрацю з росіянами і хотіло приєднатись до так званої "окупаційної влади", якби ворогу вдалось захопити місто.

У ході масштабної спецоперації Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали лідерів та членів злочинних угруповань. Зазначається, що серед колаборантів – відомі у кримінальних колах "Еміль Варшавський" і "Пайзулаєв".

Читайте також ГУР звільнило двох українських льотчиків з ворожого полону

Спецоперація СБУ в Одесі

За інформацією СБУ, колаборанти підтримували зв'язок з представниками Росії, доповідали їм про ситуацію в регіоні. Крім того, злочинці тероризували і залякували місцеве населення.

Деякі члени угруповання навіть записались до лав Одеської тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових у регіоні. СБУ з'ясувала, що викриті особи повинні були "полювати" на правоохоронців та активістів-патріотів України.

До слова, всі члени угруповання, які є громадянами України, були затримані. Одного з лідерів злочинців, який є іноземцем, наразі видворено з території нашої держави. Іншому, який перебуває за кордоном, заборонено в'їзд в Україну.

Затримання колаборантів в Одесі: дивіться відео

Вас може зацікавити – Окупанти хизуються скоєними в Україні звірствами: дивіться відео