Податкова амністія у жодному разі не означає, що злочинці зможуть легалізувати свої кримінальні гроші. Ні вони, ані депутати, ані судді скористатися цією податковою амністією не зможуть.

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Чиновникам та посадовцям податкова амністія напряму законом заборонена, але і криміналітет проходить повз. Це не амністія грошам, які набуті злочинним шляхом. Це амністія не грошам, які набуті злочинним шляхом, а тим, з яких державі не сплатили податків.

Злочинний конверт

Найпростіший приклад, щоб зрозуміти податкову амністію. Ви свого часу влаштувалися на хорошу роботу, але отримуєте зарплатню в конверті. І от ви плідно працюєте. Відкладаєте, адже мрієте про власну квартиру.

Накопичуєте мільйон, йдете купувати новобудову, відділ продажів відправляє вас із платіжкою в банк. Проте банк відмовляється у вас той ваш мільйон брати.

Для банку – це брудні гроші, адже ви їх отримували у незаконний спосіб, без сплати податків.

Я розумію, що для нас із вами це незвично чути, бо наші гроші начебто чесно зароблені. Проте в цивілізованих країнах зарплата в конверті, а отже, несплата податків – це величезний злочин.

Зауважте! За соцдослідженням Центру Разумкова, отримувати в конверті частину зарплати, при цьому працюючи офіційно, погоджуються більша частина найманих працівників в Україні (59,8%). Водночас серед тих, хто не працює, тільки 46% погоджуються на зарплату в конверті.

Оскільки ми наче йдемо до цивілізації, то і в нас в Україні потроху запроваджують правила гри, які діють у цивілізованих країнах.

Не платиш податки – крадеш у себе

В Україні вже незабаром суворо каратимуть за ухиляння від сплати податків. За ці всі зарплати в конвертах та інші приховані від держави прибутки.

Можна по-різному до цього ставитися. Можна за це державу вважати нахлібницею, яка паразитує податками на своїх же громадян. Саме так усюди це і працює.

З тих податків, зокрема, ще виплачуються пенсії, будуються лікарні та утримується армія.

Фінансова сповідь

Нам треба звикнути до необхідності чесно платити податки. Держава дає нам на це час. Перш ніж почати нас суворо карати за несплату податків, то є можливість самим зізнатися в цьому порушені.

Це називається податковою амністією. Ви зізнаєтеся, що той мільйон, зібраний на квартиру, ви накопичили з зарплат у конверті. Держава вас за це штрафує, а банк погоджується у вас узяти так звані гроші з конвертів. Їх держава, так би мовити, "очистила".

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Амністія як останній шанс

Треба розуміти, що амністія – це лише перший крок на шляху "закручування" державою гайок. Ті, хто зараз не скористаються амністією, можуть потім пошкодувати.

Держава погрожує з наших витрат вираховувати приховані прибутки й карати за них. Тоді під час спроби купити квартиру за приховану раніше готівку штрафом уже не відбудешся.

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