Злодії пограбували потяг Київ – Фастів: на його модернізацію витратили 60 мільйонів

Нещодавно вандали пошкодили та вкрали обладнання з поїзда Київ – Фастів. На його модернізацію Укрзалізниця спрямувала 60 мільйонів гривень.

Інцидент у поїзді, який курсує у межах реалізації проєкту City Express, трапився ще 14 червня, однак про це стало відомо лише тепер.

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Зловмисники вкрали з потяга обладнання

В Укрзалізниці повідомили, що вандали пошкодили та вкрали в електропоїзді Київ – Фастів внутрішнє обладнання, яке відповідає за безпеку руху. Мовиться про системи безпеки та інформування пасажирів.

На щастя, внаслідок інциденту не сталося аварії. Рухомий склад оперативно відновили та вже наступного дня потяг виконав свій черговий рейс.

В іншому випадку постраждали б 6 тисяч пасажирів, які щодня користуються цим поїздом.

Всю інформацію про інцидент, зокрема, відео з камер спостереження передали правоохоронним органам.

Потяг недавно відремонтували

Інцидент трапився незадовго після того, як компанія провела модернізацію потяга Київ – Фастів. Укрзалізниця витратила на це 60 мільйонів гривень.

У потязі Київ – Фастів викрали обладнання: дивіться відео