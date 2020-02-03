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      Зменшення кількості депутатів та обіг земель: які законопроєкти розгляне Рада цього тижня

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      Які законопроєкти розгляне Рада цього тижня / Getty Images

      Верховна Рада на пленарному тижні планує розглянути законопроєкти, що передбачають зміни до Конституції. Зокрема, про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної системи.

      Як повідомила кореспондентка 24 каналу, на порядку денному також стоїть питання щодо ліквідації адвокатської монополії.

      Також на доопрацювання мають відправити зміни до Конституції щодо надання президенту права призначати голів НАБУ, ДБР та САП. Розглянуть і законопроєкт щодо обігу сільськогосподарських земель. Однак чи дійсно його поставлять на голосування – невідомо, адже нардепи подали чимало поправок. 

      Що передбачають законопроєкти, які розгляне Рада:

      • Склад народних депутатів України із нинішніх 450 хочуть зменшити до 300.
      • Запровадження мовного цензу. Згідно з цим пунктом громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
      • Закріплення пропорційної системи виборів до Верховної Ради на основі відкритих партійних списків.
      • З тексту статті 76 Конституції України вилучення принципів загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, адже це дублюється у статті 71.
      • Якщо адвокатську монополію скасують, представляти особу у суді зможе не лише адвокат, а будь-який правник. Однак зміни не стосуються кримінальних справ.

      Що розглянуть нардепи цього тижня: відео

       

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини політики Новини України Законодавство Конституція Верховна Рада
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