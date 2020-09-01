Напередодні місцевих виборів відразу кілька заступників мера Києва Віталія Кличка вступили в боротьбу за місце першого заступника.

Про це йдеться в матеріалі "Комсомольської правди в Україні".

"У команді Кличка свято вірять в непорушність рейтингів свого шефа. І тому питання "куди йти після виборів" для них не стоїть – всі розраховують і далі залишатися в столичній владі. Втім, своя "передвиборча боротьба" йде і в КМДА – в даний момент вирішується, хто із заступників Кличка займе крісло першого заступника голови Адміністрації", – йдеться в статті.

Там згадується, що 14 квітня на той момент перший заступник голови Кличка Микола Поворозник був в своєму кабінеті затриманий на хабарі в розмірі 60 тис. доларів. Всього ж він вимагав у забудовника 125 тис. доларів. Поворозник був відсторонений з посади "на період слідства". Виконання обов'язків першого заступника голови КМДА було покладено на заступника голови Адміністрації Валентина Мондрієвського.

"Хоча офіційно Поврозник і відсторонений, але по факту продовжує повноцінно вести діяльність в якості першого заступника. А Мондрієвський залишається першим заступником Кличка лише на папері. Зрозуміло, що йому такі розклади не подобаються зовсім", – констатують ЗМІ.

Вони уточнюють, що при цьому найбільш реальним претендентом на ласе місце після виборів є ще один заступник Кличка – Олександр Густєлєв, який давно відомий, як найближчий друг і соратник мера.

" Густєлєв, схоже, вирішив піднятися ще вище і стати першим замом Кличка. І, схоже, що він усіма силами намагається переконати Кличка, що Поворознику давно пора на спочинок, оскільки він – токсичний персонаж", – наголошується в матеріалі.

Втім, за даними авторів, у опонентів Густєлєва є свої аргументи для Віталія Кличка.

"Поворозник вчасно почав свою гру в нашіптування. Його аргументи для Кличка: Густєлєв – нездатний керівник, при ньому тільки корупція зросла в рази, а показники ефективності навпаки – впали. Мондрієвський зайняв напів вичікувальну позицію, ситуативно приєднавшись до Поворозник", – пояснює "КП в Україні".

Видання зазначає, що Поворознику з Мондрієвським часто вдається "накрутити" Кличка проти Густєлєва. Однак насправді, уточнюють ЗМІ, для Поворозника і Мондрієвського це піррова перемога, так як Кличко все одно високо цінує свого зама з транспорту.

При цьому, за їхніми даними, є ще один гіпотетичний кандидат на першого заступника голови КМДА – В'ячеслав Непоп.

"Він теж старий соратник Кличка. Але його призначення стало практично неможливим після того, як в мережу злили запис його розмови з званим в ЗМІ зі "смотрящим" по Києву Денисом Комарницьким. По-перше, це підрив авторитету. По-друге, Комарницький після конфлікту не дасть Непопу піднятися", – стверджується в статті.

Також говориться, що сам Кличко прекрасно бачить всю цю "мишачу метушню і подковерщіну" і навіть підігріває їі.

"Йому подобається така "жива конкуренція", він, як спортсмен, сповідує принцип "переможе найсильніший", і до виборів точно не збирається робити ніяких змін в структурі своїх заступників. А за час, що залишився, можна дізнатися багато нового про своє оточення, завдяки взаємним доносам і нашіптуванням", – резюмує "КП в Україні".