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Телеканал новин 24 Новини Новини України

ЗМІ повідомляють, що викрадений чоловік у центрі Києва є сином дипломата

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Місце викрадення
Місце викрадення / kp.ua

Викрадений чоловік у центрі Києва, на вулиці Тургенівській, є сином фінансового аташе посольства Лівії і він 1992 року народження.

Про це повідомили видання Insider.ua та "Інтерфакс-Україна".

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Зазначється, що сина аташе застосували фізичну силу, заштовхали до салону легкового автомобіля "Фольксваген Гольф" на номерах 369ВPG, з яким зникли у невідомому напрямку.

Викрадення сина лівійського дипломата
Викрадення сина лівійського дипломата

Також повідомляється, що під час огляду місця події виявлено та вилучено паспорт громадянина Республіки Лівія на ім'я Абдусалама.

Поліція на місці викрадення
Поліція на місці викрадення

Джерела РБК-Україна у посольстві Лівії в Україні підтвердили інформацію про викрадення сина дипломата.

Нагадаємо, поліція отримала повідомлення від свідків про викрадення близько 12:00. У столиці ввели план "Перехоплення.

Теги: Новини України Лівія Поліція Викрадення Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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