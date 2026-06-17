Через провали в організації ТЦК падає моральний стан мобілізованих, – Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про термінову потребу змінити підхід до мобілізованих. Він наголосив, що через організаційні проблеми в ТЦК суттєво погіршується моральний стан військовослужбовців.

Про це повідомили в ТСН.

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Що Федоров розповів про підхід до мобілізованих?

Федоров повідомив, що нещодавно відвідував пункти збору мобілізованих та спостерігав за організаційними недоліками військовослужбовців ТЦК.

Він наголосив, що внаслідок таких проблем моральний стан військових значно погіршується і держава має змінити підхід до роботи приймальних пунктів.

Тобто коли людина потрапляє до такого приміщення і в такому стані, у неї перше питання, а що буде далі. А далі буде ще гірше, якщо її так зустрічають,

– заявив Федоров.

Також Міністр оборони додав, що щомісяця десятки тисяч людей мобілізуються до лав ЗСУ і 95% військових проходять процедуру у звичайному режимі, а не так, як це показують у деяких телеграм-каналах.

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Подати рапорт на укладання нового контракту із ЗСУ чи ДССТ відтепер можна через застосунок Армія+. Новий сервіс дозволяє оформити заявку онлайн без зайвих процедур.

Для подання рапорту необхідно у застосунку Армія+ перейти до розділу "Сервіси" та обрати послугу "Контракти". Останнім кроком необхідно підтвердити умови контракту й залишити контактний номер телефону.

Після запуску механізму добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ, який діятиме протягом 100 днів, вже подано 80 рапортів. Наразі командування вже погодило щонайменше 22 із них.

Після подання заявки та її погодження військовою частиною людина має 72 години, щоб прибути до місця служби. Для супроводу учасників програми працює окремий кол-центр, який допомагає на всіх етапах повернення.