У Києві після нічної атаки перекрили дві вулиці: як курсує громадський транспорт

Нічні обстріли знову призвели до транспортних ускладнень у столиці. Через ліквідацію наслідків ворожих ударів комунальникам довелося терміново змінювати звичні шляхи проїзду.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Що відомо про зміну руху транспорту у столиці?

Унаслідок ворожої атаки в ніч на 1 серпня у Києві перекрили рух транспорту на вулицях Урлівській та Здолбунівській у напрямку вулиці Гліба Бабіча.

У зв'язку з цим тимчасово змінено схему руху міських автобусів:

Автобус № 35: курсує вулицею Анни Ахматової та проспектом Петра Григоренка, далі – за власним маршрутом;

курсує вулицею Анни Ахматової та проспектом Петра Григоренка, далі – за власним маршрутом; Автобус № 108: у напрямку станції метро "Харківська" рухається вулицями Урлівською та Анни Ахматової (далі – за власним маршрутом). У напрямку вулиці Шептицького – проспектом Петра Григоренка та вулицею Петра Радзіня, далі – за власним маршрутом.

У Київпастранс також повідомили, що затримується рух тролейбусів № 19, 23д, 28д, 31д, 33, 35 та трамваїв № 14, 15, 18 по вулиці Дмитрівська з причини роботи комунальних служб, здійснюється обрізка аварійного дерева.

Нагадаємо, внаслідок російської балістичної атаки на Київ 1 серпня загинули 9 людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей. Із постраждалих 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 людям, серед яких одна дитина, медичну допомогу надали амбулаторно або на місці.

За даними медиків, четверо госпіталізованих перебувають у тяжкому стані, ще 13 – у стані середньої тяжкості. У тяжкому стані залишається 14-річна дівчинка, яка отруїлася продуктами горіння. Також госпіталізовано 17-річного юнака та 13-річного хлопчика з осколковими пораненнями.

Наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький і Солом'янський райони.

У Дарницькому районі загинули семеро людей, у Солом'янському – двоє. Серед загиблих – 22-річний працівник поліції. У Солом'янському районі частково зруйновано квартири у п'ятиповерховому житловому будинку. У Дарницькому пошкоджено 13 багатоповерхівок, у Дніпровському вибито вікна в житлових будинках, а в Печерському зруйновано приватні оселі. Також пошкоджені автомобілі, супермаркети та адміністративні будівлі.

Від російського терору постраждала також Київська область. У Бучанському районі загорілися складські приміщення та житлова забудова, а у Вишгородському пошкоджено приватний будинок, автомобіль і виникла лісова пожежа. За попередніми даними, постраждали троє людей. Усім надали медичну допомогу, госпіталізації потребувала лише одна жінка, яка згодом лікуватиметься амбулаторно.