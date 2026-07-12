Зеленський зустрівся з Клименком та Шмигалем після анонсованих змін в уряді

Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Відбулось це на тлі анонсованих кадрових змін у Кабміні та правоохоронних органах.

Про результати робочої зустрічі 12 липня повідомив президент України.

Зеленський поговорив з Клименком

Глава держави подякував міністру та всім працівникам системи МВС, які цілодобово захищають Україну та громадян. Так Зеленський відзначив роботу рятувальників ДСНС, забезпечення підрозділів Національної гвардії та Держприкордонслужби.

Звісно, є проблеми, і це непросто, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни – значні,

– додав президент.

Під час наради Зеленський та Клименко обговорили нагальні виклики, які потребують реагування. Також розмова стосувалась додаткових рішень й ресурсів, що допоможуть виконанню поставлених завдань.

Крім того, президент повідомляв, що заслухав доповідь міністра енергетики Дениса Шмигаля. Йшлось про ситуації у сфері енергетики та захист енергооб'єктів.

Виконання планів стійкості українських областей і громад повинно відбуватись однаково якісно, і відставання в тому чи іншому регіоні означає загрозу для життя людей. Важливо, що на міжурядовому рівні маємо сильні домовленості для України, зокрема у сфері енергетики та відновлення,

– написав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що наявних домовленостей недостатньо, тож із міністром вони обговорили пріоритетні напрями роботи на найближчий час.

До речі, джерела "Української правди" називали цих міністрів можливими кандидатами на посаду прем'єр-міністра України. Про зміну глави уряду Юлії Свириденко у неділю повідомив президент Зеленський.