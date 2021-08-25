Зміцненню гривні та зростанню економіки сприяє нарощування експортних ринків, – експерти

Зміцненню гривні та зростанню економіки сприяє нарощування експортних ринків, а разом з цим і валютних надходжень від підприємств-експортерів.

Пожвавлення української економіки, що спостерігалося в останні місяці, дало хороший ресурс для наповнення державного бюджету, відзначають експерти.

За перші сім місяців 2021 року бюджет поповнився більш ніж на 680 мільярдів гривень і перевищив аналогічний показник 2020 року.

Причиною цього здебільшого стало зростання митних і податкових надходжень, а значну роль у цьому зіграло в умовах сприятливої кон'юнктури збільшення експорту сировинних товарів.

Зростання сировинних цін у світі призводить до зростання припливу валюти від національного експорту, оскільки сировина складає в ньому найбільшу частку, вважає економічний експерт аналітичного центру "Зміст" Ігор Петриченко.

Від додав, що у сумі – ефект для України позитивний, тобто зростання припливу валюти значно більше за зростання відтоку.

"Враховуючи високий ступінь кореляції нашого ВВП у доларовому еквіваленті й середніх зарплат у доларах із припливом валюти до країни, така ситуація буде означати значне зростання і ВВП, і зарплат у доларах вже цього року", – додав Петриченко.

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Волуйчак сказала, що для України, як економіки з високою часткою сировинної складової у ВВП, таке зростання світових цін – хороша новина.

"Це призводить до прискореного зростання економіки, збільшення обсягу валютної виручки при тому ж фізичному обсязі експорту. А отже і до зміцнення гривні, яке ми спостерігаємо", – сказала вона.