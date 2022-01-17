Змушували ковтати підпалені сигарети: на Запоріжжі підлітки жорстоко познущалися з однолітка

На Запоріжжі 15 січня шестеро школярів жорстоко познущалися зі свого колишнього 14-річного однокласника. Через це правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.

Школяра почали розшукувати батьки

Підлітки віком від 12 до 15 років запросили хлопця до будинку одного з них з у селищі Кушугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися.

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Матір потерпілого Анна розповіла виданню "061", що сину подзвонила дівчинка і він пішов на зустріч. Далі в підлітка відібрали телефон.

Він не прийшов додому і я почала дзвонити, але телефон був відключений. Потім я знайшла його старий телефон і почала обдзвонювати всіх. Не знаю, що вони з ним зробили б, якби я не приїхала. Мені його вивели. Придумали казку, що сина знайшли. Я одразу викликала швидку та поліцію. Всі приїхали оперативно,

– сказала жінка.

Анна додала, що у її сина є опіки. Його змушувати ковтати сигарети, які ще горіли. Хлопця голого взимку виводили на вулицю та обливали холодною водою. "Якісь гроші з нього вибивали", – наголосила жінка.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні із чисельними травмами та струсом мозку.

Двох підлітків затримали

Особи всіх шести порушників вже встановили. Їх доставили до відділу поліції та опитали в присутності батьків. На місце були викликані інспектори ювенальної превенції, психологи, представники служби у справах дітей.

Двох 15-річних учнів затримали. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями про:

катування;

розбій;

сексуальне насильство.

Найближчим часом школярам повідомлять про підозру та оберуть запобіжні заходи. Найсуворіше покарання, яке їм загрожує, це – позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.