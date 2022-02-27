Знаємо, де перебуває окупант, і знищимо його, – командувач оборони Києва

Сили України, що обороняють Київ, знають, де перебувать окупанти. Загарбників знищать будь-якими методами.

Про це – від імені командувача Сухопутних військ ЗС України, командувача оборони Києва генерал-полковника Олександра Сирського – написала заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр.

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"Ми знаємо, де перебуває російський окупант, і знищимо його усіма доступними засобами", – зазначив Олександр Сирський.

Ворог не пройде, – Маляр

Ганна Маляр зазначила, що оборона Києва – в потужних руках.

З початком бойових дій на Сході України Олександр Сирський був начальником штабу АТО, зокрема – одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року.

Саме сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід Збройних сил України з Дебальцевого.

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Крім того, заступниця міністра оборони України зазначила, що операція по обороні Києва триває відповідно до ухвалених рішень.

Мешканці міста можуть бути впевненими, що ворог не пройде. Військовослужбовці Сухопутних війська України та інших підрозділів, які залучені до оборони столиці, пліч-о-пліч беззастережно та відповідально протидіють ворогу.

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