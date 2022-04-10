Знайшли тіло людини: у ДСНС показали титанічну роботу з розбирання завалів у Бородянці

Російські окупанти безжально обстрілюють житлові квартали українських міст. У Бородянці 9 квітня під завалами знайшли ще одне тіло жертви загарбників.

У Бородянці майже не залишилося цілих будинків. На центральній вулиці селища всюди можна побачити залишки від ворожих авіабомб та обстрілів.

До теми Бородянка, мабуть, найзруйнованіше селище в Київській області, – журналіст

Рятувальники продовжують розбирати завали у Бородянці

У ДСНС опублікували фото та відео розбору завалів у Бородянці, що на Київщині.

Бородянка. День 4. Підрозділи ДСНС продовжують пошукові роботи та розбирати завали,

– мовиться у повідомленні.

На місці працюють 237 рятувальників та 35 одиниць техніки. Також розбирати завали допомагають 70 добровольців.

На жаль, під час робіт знайшли тіло загиблого місцевого жителя. Однак рятувальники ще не завершили розбирати завали. Ймовірно, жертв буде більше.

Дивіться відео, як рятувальники розбирали завали:

Співробітники ДСНС розбирають завали у Бородянці / Фото ДСНС

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