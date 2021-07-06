Не долетів 4 кілометри до аеропорту: на Камчатці знайшли уламки літака, який зник з радарів

У Росії, поблизу селища Палана на Камчатці, виявили уламки літака. Ймовірно вони можуть належати Ан-26, який зник вранці 6 липня.

Як розповів губернатор Камчатки Володимир Солодов, авіакатастрофа могла статися при заході на друге коло на посадку.

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Наразі немає офіційної інформації про те, що знайдені уламки належать зниклому Ан-26.

В район виявлення уламків висуваються фахівці для їх обстеження і дачі остаточного вердикту їхньої приналежності,

– сказав Солодов.

Він додав, що літак прямував за маршрутом Петропавловск Камчатський – Палана. За попередніми даними, через погану видимість пілот не зміг посадити літак з першого разу і пішов на друге коло. Саме тоді й сталася авіакатастрофа.

Деталі авіакатастрофи

У Росавіації зауважили, що оперативні групи виявили місце аварії о 12:06. Літак розбився у 4 – 5 кілометрах від злітно-посадкової смуги аеродрому "Палана" у берегової лінії на Камчатці. Рятувальні роботи ускладнюють географічні особливості ландшафту регіону.

Російські надзвичайники повідомили, що до місця виявлення уламків вже вирушили рятувальники на всюдиходах. Але просування ускладнюють сутінки та морський приплив.

Що відомо про літак? Ан-26, який зник на Камчатці, випустили у 1982 році. Восени 2012 року літак пройшов капітальний ремонт, а з 2013 року використовується Петропавловськ-Камчатський авіапідприємством. Гендиректор компанії, якій належить літак, Олексій Храбров заявив, що перед вильотом судно було справне.

Чи є загиблі

На борту літака перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема одна дитина. Наразі офіційної інформації про їхню долю немає, але телеграм-канал aavst стверджує, що нікому не вдалося вижити.

МЗС України повідомило у коментарі 24 каналу, що наразі Консульство України у Новосибірську перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-26.

Додамо, що раніше російські ЗМІ писали, що літак Ан-26 міг впасти в Охотське море через погану видимість, заходячи на посадку.