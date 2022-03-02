Знайшли вбитим голову Кременецької громади, який з 2014 року підтримував бойовиків
Джерело:фейсбук Антона Геращенка
На Луганщині знайшли вбитим голову Кремінецької територіальної громади Володимира Струка – колишнього депутата Луганської облради. Він з 2014 року був активним прибічником "ЛНР".
Про його смерть повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, додавши, що "одним зрадником України стало менше".
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В останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та ЛНР, збирав депутатів з цього приводу.
Чиновника викрали за день до смерті
За словами Геращенка, 1 березня була заява від дружини, що його викрали невідомі в камуфляжній формі.
Причина смерті (попередньо) – вогнепальне поранення в область серця. Судячи з усього, був розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу.
Весь державний апарат України – СБУ, МВС, Прокуратура, суди 8 років нічого не змогли зробити з відвертим сепаратистом Струком.. Але коли російські війська підійшли за 15 кілометрів до Кремінний Володимира Струку "засудили судом народного трибуналу",
– додав Геращенко.
За даними МВС, Володимир Струк двічі обирався головою Кремінецької ОТГ.
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