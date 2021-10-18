Пенсіонерка згоріла в селі Богинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Нещасний випадок трапився 17 жовтня вдень.
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Втратила свідомість і впала у вогнище
Пенсіонерка прибирала опале листя зі своєї присадибної ділянки на вулиці Червоній. Опісля вона вирішила спалити його. У якийсь момент пенсіонерці стало погано. Вона втратила свідомість і впала в багаття, де зазнала смертельних опіків.
Жінка знепритомніла, ймовірно, через те, що отруїлася чадним газом. Усі обставини з'ясовують правоохоронці.
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- Трагічний випадок стався в одній з комунальних квартир Холодногірського району.
- Чоловік впав на електричний обігрівач і в нього загорівся одяг.
- Опіки, на жаль, були несумісні з життям.
- На місці події працювали лікарі та поліцейські. Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент невідомо.