Знести чи реконстроювати: яка доля "хрущовок" в Києві

В новому генеральному плані Києва замість аварійних будівель планують звести нові, а поствоєнні знести. Що потрібно, аби на місці збудованих на швидкуруч будинків, виросли нові мікрорайони, з'ясовували кореспонденти 24 каналу.

Половина Києва заселена будинками, які в народі називають "хрущовками". Втім час їх експлуатації закінчився ще 30 років тому, тож жити тепер у багатьох небезпечно.

Цікаво: Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки

Тріщини у стінах, обшарпані балкони та майже прогнилі вікна. Старі сірі п’ятиповерхівки вже давно відслужили своє, а побудували їх ще після війни. У такий спосіб в Радянському Союзі хотіли швидко розв'язати проблему з житлом. Планували використовувати їх лише декілька років, проте тільки зараз ці будинки хочуть відправити у вічність.

Вони застарілі і в моральному, і в фізичному сенсі. Вони не відповідають будь-яким вже сучасним умовам. І ключова складова – це два шляхи. Перше – реконструкція. Друге знесення цих "хрущовок" і введення на місцях цих старих будівель нові, сучасні,

– заявив міський голова Віталій Кличко.

В КМДА розповіли, що в боротьбі з "хрущовками" використовуватимуть досвід сусідніх країн, де також набудували дешевого житла.

"Так званий хвильовий метод. Коли визначається стартовий будинок, будується стартовий будинок і хвильовим методом відселяються мешканці", – пояснив директор Інститут Генерального плану Києва Сергій Броневицький.

В спальному районі біля станції метро "Дорогожичі" все навкруги щільно забудовано "хрущовками". В такому будинку майже шістдесят років прожила і киянка Лариса. Розповіла, що будинок старий, але рідний. До нового генерального плану Києва ставиться із обережністю та побоюванням, бо переїжджати зі звичайного для себе району не готова.



Спальний район в Києві

Експерти заявили, що старе варто замінювати на нове якомога швидше, адже через аварійність небезпечно для людей. Втім до представленого нового плану мають багато запитань.

"Ця вся штука зав'язана тільки на один ресурс, якого у великих містах обмаль, – земля. За законом новий будинок має бути в тому самому кварталі, як мінімум. Тобто треба близько знайти той самий будинок. Чи знести, наприклад, один будинок, збудувати там маневровий фонд і туди пересилити. Але ж залишається ще питання комунікації", – розповів девелопер житлової і нежитлової нерухомості Андрій Рижиков.

Читайте також: Траса вкрита димом: під Києвом спалахнув готель – фото, відео

Проте зараз ці ідеї так і залишаються красиво намальованими на папері. Аби їх втілити в життя варто спочатку оновити закони, бо теперішні не дозволяють зносити будинок, якщо немає згоди усіх 100% його мешканців. Тож спочатку планують зменшити цей бар'єр до 75%, а потім вже шукати інвесторів.