Зникне велика кількість брехні, – Шерембей про електронні лікарняні

В Україні з 1 жовтня лікарняні будуть в електронному форматі. Така новація матиме безліч переваг.

Про це сказав в ефірі голова Координаційної ради благодійної організації "100% життя" Дмитро Шерембей. Він зазначив, що його фонд підтримує перехід системи охорони здоров'я у цифровий документообіг.

До теми Перехід на електронні лікарняні відтермінували, – МОЗ

За словами Шерембея новація матиме такі переваги:

простота документообігу;

точність;

швидкість ухвалення рішень.

"Це спрощення життя для людини, якій не потрібно йти у лікарню у важкому стані", – наголосив Шерембей.

Чому потрібно звикнути до електронних лікарняних

Голова "100% життя" розповів, що з електронними лікарняними стан здоров'я і слід з обігу документів дуже легко відстежити й важко загубити. Він порівняв нововведення зі звичними для нас переказами грошей на картку, які стали зручною буденністю.

Думаю, що скромні кроки, які робить система охорони здоров'я в царині цифри й спрощення роботи, дуже важливі. У них, звісно, будуть спочатку незручності: треба навчитись лікарям і звикнути людям. Однак результат дуже спростить нам усім життя. Дмитро Шерембей голова Координаційної ради благодійної організації "100% життя"

"Важливо, що крім фальсифікованих документів, крім помилок лікарів, зникне велика кількість брехні в загальній системі обігу даних охорони здоров'я. У роботодавця і в клієнтів, які ходять до лікарні, і в самій лікарні буде більше прозорості", – наголосив він.

Шерембей додав, що всю систему eHealth створюють за міжнародну допомогу. Це не є навантаженням на бюджет України.

Дмитро Шерембей про електронний лікарняний: дивіться відео

Електронні лікарняні: що відомо