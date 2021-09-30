Зникне велика кількість брехні, – Шерембей про електронні лікарняні
Джерело:24 канал
В Україні з 1 жовтня лікарняні будуть в електронному форматі. Така новація матиме безліч переваг.
Про це сказав в ефірі голова Координаційної ради благодійної організації "100% життя" Дмитро Шерембей. Він зазначив, що його фонд підтримує перехід системи охорони здоров'я у цифровий документообіг.
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За словами Шерембея новація матиме такі переваги:
- простота документообігу;
- точність;
- швидкість ухвалення рішень.
"Це спрощення життя для людини, якій не потрібно йти у лікарню у важкому стані", – наголосив Шерембей.
Чому потрібно звикнути до електронних лікарняних
Голова "100% життя" розповів, що з електронними лікарняними стан здоров'я і слід з обігу документів дуже легко відстежити й важко загубити. Він порівняв нововведення зі звичними для нас переказами грошей на картку, які стали зручною буденністю.
Думаю, що скромні кроки, які робить система охорони здоров'я в царині цифри й спрощення роботи, дуже важливі. У них, звісно, будуть спочатку незручності: треба навчитись лікарям і звикнути людям. Однак результат дуже спростить нам усім життя.
"Важливо, що крім фальсифікованих документів, крім помилок лікарів, зникне велика кількість брехні в загальній системі обігу даних охорони здоров'я. У роботодавця і в клієнтів, які ходять до лікарні, і в самій лікарні буде більше прозорості", – наголосив він.
Шерембей додав, що всю систему eHealth створюють за міжнародну допомогу. Це не є навантаженням на бюджет України.
Дмитро Шерембей про електронний лікарняний: дивіться відео
Електронні лікарняні: що відомо
- Відмовитись від паперових лікарняних в Україні планували з 1 вересня, однак відтермінували процес.
- Станом на 1 вересня в Україні 2 тисячі закладів могли формувати електронні лікарняні.
- МОЗ повідомило, що завдяки електронним лікарняним вдасться зекономити кошти та зменшити корупцію.