Востаннє бачили зі свічкою: Путін не з’являється на публіці вже більше 10 днів

Президент Росії Володимир Путін вже понад десять днів не з’являється на публіці, що викликало хвилю чуток про його здоров’я та ситуацію в Кремлі. Востаннє його бачили під час великоднього богослужіння в Москві.

Тому активізувалися розмови про можливу боротьбу за владу в російській еліті. Про це пише Daily Star.

Що відомо про зникнення Путіна?

Відсутність Володимира Путіна у публічному просторі протягом такого тривалого часу є нетиповою, адже раніше він регулярно з’являвся на офіційних заходах, зустрічах та у телеефірах.

Останні оприлюднені кадри показують його під час великодньої служби в православному храмі, де він стояв із запаленою свічкою поруч із мером Москви Сергій Собянін. Після цього нових публічних появ не було, хоча Кремль заявляє, що президент продовжує працювати.

Попри офіційні запевнення, відсутність відео або прямих трансляцій із його участю лише підсилює підозри. У медіа та серед експертів активно обговорюють можливі проблеми зі здоров’ям російського лідера. Кремль традиційно відкидає такі припущення, називаючи їх безпідставними, однак це не зупиняє поширення чуток. Додаткову напругу створюють повідомлення про ймовірні внутрішні конфлікти в російській владі.

Російський соціолог і критик Кремля Ігор Ейдман заявив, що вперше за тривалий час баланс сил у найближчому оточенні Путіна може змінюватися. За його словами, інтереси частини еліт більше не збігаються з інтересами самого президента, що створює ризики для стабільності режиму.

Окремі джерела також повідомляють про можливі сценарії внутрішньої боротьби за владу, які нібито обговорюються в кулуарах. Йдеться про посилення напруги серед силових структур, політичних еліт і великого бізнесу.

Після початку повномасштабної війни проти України та введення масштабних санкцій значна частина російських олігархів втратила частину своїх активів, що могло вплинути на їхню лояльність.

Що відомо про "великі проблеми Путіна"?