"Приватбанк" запустив новий сервіс, який дозволяє отримати готівку під час оплати покупок в касах магазинів, без використання банкомату.

Хто та як може скористатись сервісом

Послугою "Готівка на касі" можуть скористатись держателі будь-якої дебетової картки "Приватбанку" – зарплатної, студентської, соціальної картки – різних платіжних систем. Про це повідомила пресслужба "Приватбанку".

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Щоб отримати готівку покупець має оплатити товар банківською карткою та повідомити касиру про бажання зняти готівку. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

Скільки можна зняти

Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 гривень, незалежно від вартості покупки.

Де діє послуга

Зняти готівку на касі можна у POS-терміналах 65 000 українських торгових точок, які підключено до сервісу "Готівка на касі". Надалі сервіс охоплюватиме ширшу партнерську мережу.

До слова, з 1 серпня 2020 року знімати готівку через каси підприємств торгівлі, громадського харчування та у відділеннях Укрпошти зможуть всі українці, які мають платіжні картки. Єдине, ці заклади повинні мати реєстратори розрахункових операцій. Більше про це – читайте в матеріалі 24 каналу.