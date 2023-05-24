Міноборони Росії показало кадри "зачистки ДРГ" в Бєлгороді: у мережі пояснили, що з ними не так

Російські добровольчі формування продовжують "звільняти" населені пункти Бєлгородської області. Водночас міноборони Росії вже показало кадри нібито зі знищеною колоною техніки "диверсантів".

Користувач мережі з ніком Jack's House пояснив, чому оприлюднені кадри – це постанова. Він зазначає, що бронетехніку на "знімальний майданчик" привезли вантажівками.

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"Шоу" не вдалося

Так, користувач, який раніше був оператором евакуатора, звернув увагу на відсутність гравію у протекторі шин бронеавтомобіля. На шинах взагалі був відсутній будь-який бруд. Що вказує на те, що автівка, ймовірно, була завантажена в траншею з бортової платформи.

Колеса бронетехніки ледь брудні / Фото з твітеру Jack's House

Крім того, чоловік помітив, що на ґрунті не видно було слідів, попри те, що це важкі автомобілі. Під час удару та падіння у траншею навіть на мінімальній швидкості вони мали принаймні на трохи змістити землю під собою.

Поблизу місця "аварії" вирівняна земля / Фото з твітеру Jack's House

Окрім того, на одному з фото помітні сліди від шини, які вказують на те, що автівку боком зіштовхнули в траншею.

Авто пересунули боком / Фото з твітеру Jack's House

Як переднє колесо перелізло через траншею, а задні ні? Тим паче, що в нього носом пірнув інший автомобіль. Мало того, він не залишив слідів від шин. Фактично, шина взагалі ніколи не торкалася землі,

– йдеться у повідомленні.

Користувач вважає, що "режисери" використовували бортову вантажівку та кран. Техніка опустила транспортні засоби на місце та пересунула їх в більш драматичну позу.

Бронетехніку опустили в траншеї спеціальним краном / Фото з твітеру Jack's House

"Ймовірно, вони захопили їх в Україні кілька місяців тому або отримали в Ірану, який захопив їх від ІДІЛ, яка захопила їх в Іраку", – додав чоловік.