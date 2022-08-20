Все, як хотіли в кремлі: ексклюзивний фоторепортаж "параду" знищеної техніки росіян у Києві

У центр Києва звезли російську техніку, яка була знищена під час повномасштабного вторгнення. Це саме той "парад", якого добилися росіяни за вказівкою свого кремлівського вождя.

Кожен охочий житель чи гість столиці зможе тут побачити не лише танки та самохідні артилерійські установки, а й навіть елітні взірці російської техніки. Який вигляд має знищена техніка росіян на Хрещатику дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 каналу.

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До техніки вже можна наближатись

Детально про те, яку техніку звозять на Хрещатик, розповів радник міністра оборони Олексій Копитько. Станом на 20 серпня там ще стоїть далеко не все, що буде представлене. Адже, як зазначив радник, "деякі "учасники параду" ще в русі".



Знищена російська САУ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Проте він також додав, що наближатися до спалених машин росіян уже можна. "Спочатку було прийнято мудре рішення – не відганяти громадян поки розставлятиметься техніка. Бо відігнати все одно не вийшло б", – зазначив радник глави Міноборони.



Хлопець біля спаленої російської САУ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Бік знищеної бойової машини росії / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Єдине та величезне прохання до відвідувачів – будьте, будь ласка, обережні. Багато гострого металу. Не треба засовувати своїх дітей цілком у горілу техніку. І діти та дорослі будуть лазити, це зрозуміло, ніякі огорожі та патрулі не допоможуть. Просто лазьте дуже акуратно,

– закликав заступник міністра оборони.



Російська САУ "Мста-С" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



САУ "Мста-С", яка згоріла в боях за Україну / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Копитько вказав, що будуть на "параді", зокрема, головні російські бойові танки – Т-90, Т-80, Т-72 різних модифікацій. Також є можливість поглянути, зокрема, на:

Самохідні артилерійські установки – Мста-С, "Акація", "Гвоздика", "Хоста".

Бронетехніку – БТР82; БМД; різні БМП; машини на базі МТЛБ; "Тигри", "Черепашки".

Зразки реактивної артилерії – "Град", "Ураган".



Кияни розглядають "демілітаризований" російський танк / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Яку новітню техніку армії росії привезуть:

Бойову машину вогнеметників БМО-Т;

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";

Важку вогнеметну систему "Сонцепік" із зарядним пристроєм;

КамАЗи "Тайфун".



Знешкоджена російська САУ "Акація" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал ​

Представлена техніка з усіх напрямків, де ведуться чи велися бої за волю України. Тому буквально можна вважати, що спонсорами виставки є Збройні Сили, Нацгвардія, Головне управління розвідки та інші структури сил оборони.



Банер біля виставки знищеної техніки росіян в Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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