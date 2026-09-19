"Мінус" літаки в Ростові й удар по Таганрозі: авіаексперт оцінив втрати росіян

Українські військові продовжують методично вибивати російську авіацію та руйнувати підприємства ворожого військово-промислового комплексу. Водночас окупанти намагаються адаптуватися, переробляючи старі зенітні ракети для ударів по наземних цілях.

Детальний розбір останніх операцій Сил оборони та нових загроз в ефірі 24 Каналу зробив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, українські удари по південно-східному угрупованню росіян завдають серйозної шкоди ворожій логістиці.

Наслідки ударів по Ростову та Таганрогу

Аналізуючи атаку на аеродром "Ростов Центральний", авіаційний експерт підтвердив втрати 30-го авіаційного полку Росії. Осінтери вже зафіксували повне знищення транспортних літаків Ан-12 та Ан-26, а також гелікоптера Мі-8.

Там були серйозні пожежі та вторинна детонація. Ми суттєво лупимо по всьому південно-східному угрупуванню і збиваємо їхню логістику,

– сказав Костянтин Криволап.

Не менш болючим для окупантів стало влучання українських ракет "Нептун" по заводу "Атлант Аеро" в Таганрозі. Це підприємство виготовляло безпілотники "Молнія", деталі до дронів "Оріон" та обладнання для радіоелектронної боротьби. Три ракети зруйнували три цехи, поваливши навіть опорні колони, тому швидкого відновлення виробництва очікувати не варто.

Авіаційний експерт про вибухи у Росії: відео

Модернізація С-400 та українська відповідь

Окрему увагу Криволап звернув на нову тактику росіян із використанням комплексів С-300 та С-400. Ворог активно переробляє ці зенітні ракети для ударів по землі, встановлюючи на них потужніші твердопаливні двигуни, GPS-навігацію та стійкі до перешкод антени "Комета-12".

Така ракета може летіти вже на 400 – 450 кілометрів. Росіяни збирають близько 50 таких ракет на місяць, і минулого місяця це була половина всієї балістики по Україні,

– Костянтин Криволап, авіаційний експерт.

Для протидії новим загрозам, зокрема швидкісним реактивним безпілотникам, Україна розробляє власні дрони-перехоплювачі. Оскільки цілі летять зі швидкістю до 500 кілометрів за годину, керувати перехопленням вручну неможливо. Тому українські інженери вже створили та успішно випробували алгоритми автоматичного наведення, які дозволяють збивати ворожі апарати на зустрічних курсах.

Нагадаємо, що супутникові знімки підтвердили масштабні руйнування на аеродромі в Ростові-на-Дону. Крім того, українські військові успішно знищили наземну станцію управління російськими безпілотниками "Оріон" у тимчасово окупованому Криму.