Директор Multiplex Романчук заявив, що знищений кінотеатр у Херсоні відновлять

У Херсоні під час артилерійського обстрілу зруйновано кінотеатр мережі Multiplex. Ситуацію прокоментував директор компанії Роман Романчук.

У фейсбуці він наголосив, що під час ворожого артилерійського обстрілу ніхто з працівників ТРЦ та Multiplex не постраждав. Водночас сама будівля потребує відновлення.

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"Російські тварини щільно накрили артилерією частину Херсона. Є руйнування. Постраждав і наш кінотеатр. Наша команда і команда ТРЦ, на щастя, не постраждали", – написав Романчук.

За словами директора Multiplex, до початку війни мережа мала 29 кінотеатрів по всій Україні, 8 з них отримали різного ступеня пошкодження через агресію ворога:

5 – вже частково відновили і відкрили для відвідувачів,

3 – втрачені тотально, всі вони будуть відновлені.

Це прикро. Але так може ставатися. Бо ми боремося. Війна. У росіян нічого не вийде. Скільки б руйнувань вони не намагалися зробити... Ми платимо дику ціну за нашу перемогу. Але, не зважаючині на що, ми переможемо,

– написав СЕО Multiplex.

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Роман Романчук також повідомив, що Multiplex передає 1 мільйон гривень до Благодійного фонду Сергія Притули. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу Силам оборони України, а саме – на закупівлю оптичного обладнання: тепловізорів, приладів нічного бачення, біноклів тощо.



Раніше Multiplex показав фото зруйнованих війною кінотеатрів. Частина закладів була знищена повністю і залишилася на тимчасово окупованій території.

Росіяни зруйнували кінотеатри Multiplex у різних містах України / Фото Цензор.NET