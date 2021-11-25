Знищення екотероризму дозволить залучати іноземні інвестиції: як боротись з порушниками

Екологи вкотре б’ють на сполох через те, що екорейдерство несе чималу загрозу для економіки країни, адже за нібито турботою про природу ховається жага наживи і шантаж.

На думку фахівців, змінити ситуацію можливо лише за умови системної співпраці бізнесу, всіх державних структур, а також чіткого юридичного визначення таких негативних явищ.

Побороти маніпуляції можна лише системною роботою з боку держави, підвищенням рівня знань і розумінь і кожним мешканцем і кожним представником влади, що стоїть за тими чи іншими ініціативами. Лише така колаборація дозволить реалізувати якісні інвестиційні проєкти,

– переконана президент професійної Асоціації екологів України Людмила Циганок.

Аби протидіяти цим рейдерським атакам, екологи ініціюють законодавчі зміни. Вони допоможуть промпідприємствам ефективно боротися з правопорушниками, адже на їхню думку, лише знищення "екотероризму" на державному рівні дозволить залучати іноземні інвестиції і розвиватися вітчизняній економіці.